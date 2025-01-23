Yurdanur Gözcü ve Angela Botnari’nin farklı resim dilleriyle bir araya getirdikleri “Renklerin Senfonisi” adlı sergi BAKSM Galeri Bedri Rahmi Sergi Salonu’nda açıldı. Sergi, 18 Şubat’a kadar açık kalacak.İSTANBUL (İGFA) - Moldovyalı sanatçı Angela Botnari ve Yurdanur Gözcü’nün “Renklerin Senfonisi” adlı sergisi, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde (BAKSM) açıldı.

Yoğun katılımla gerçekleşen serginin açılışına Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve Kosova Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Suzan Novoberdaliu da katıldı.

Eserleri “muazzam” bulduğunu belirten Başkan Çalık, Beylikdüzü Belediyesi her zaman sanatçının yanında olmaya özen gösteren bir belediye olduğunu belirterek, "Sanatla bağ kuramayan bir toplum, yaşamla da bağ kuramaz. İlham almamız gereken fikirler, Gazi Mustafa Kemal’in fikirleridir. Onun da dediği gibi, “Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. Sanatçılarımıza bu güzel eserleri burada sergiledikleri için çok teşekkür ederim. Tüm komşularımızı bu sanat eserlerini görmeye davet ediyorum" dedi.

Natürmort, doğa resmi ve portre çalışmalarının bir arada sunulduğu 74 eserden oluşan sergi, 18 Şubat’a dek Galeri Bedri Rahmi Sergi Salonu’ndaBeylikdüzülü sanatseverlerle buluşacak.