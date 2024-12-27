Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin SAMEK bünyesinde eğitim sunduğu Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi, sanatta ihtisaslaşmak isteyenlere kapı aralıyor. Kursiyerler, uzmanlar eşliğinde aldıkları eğitimlerle ebru sanatını öğreniyor, renklere ‘can’ katıyor. Büyükşehir, bu programlarla gelenekle gelecek arasında güçlü bir bağ kuruyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi’nde gerçekleştirilen eğitimler vatandaşların sanata olan ilgisini artırırkengeleneksel Türk sanatlarının yaşatılmasına önemli bir katkı sağlıyor.

Gelenekle geleceği birleştiren bağ

SAMEK bünyesinde hizmet sunan Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi’nin “Ebru sanatı” eğitimleri, sanatta ihtisaslaşmak isteyenlere kapı aralıyor.

Zorlu ve emek isteyen bir geleneksel sanat olan ebru derslerinde kursiyerler, geleneksel değerlerle geleceği birleştiren benzersiz bağın bir parçası oluyor.

50 kursiyerin hayatına dokunuyor

Kursiyerler ayrıca zarif desenleri oluşturmanın inceliklerini öğreniyor, kültürel mirasın eşsiz deneyimini yaşıyor. Ebrunun derin dünyasına adım atan 50 kursiyerin hayatı, “renklerin suyla dansı” olarak tanımlanan sanatla değişiyor.

İnsanı büyüleyen bir deneyim

Ebru Sanatı kursunda eğitim alan Yasemin Pamukçuoğlu, “Geleneksel ebru sanatına duyduğum ilgiyle eğitim almaya başladım. Teknenin hazırlanışından boyaların karışımına kadar her aşamayı keşfetme ve öğrenme fırsatı buldum. Ebru, görsel bir sanat olmanın ötesinde, ruhu derinden etkileyen ve insanı büyüleyen bir deneyim’’ dedi.

“Kendi eserlerini ortaya çıkarıyorlar”

6 yıldır ebru sanatı eğitim veren Melek Akyüzlü, “Kursiyerlerimize öncelikle ebru malzemelerini tanıtıyoruz. Sonrasında ise ebru için ayar sürecinin nasıl olacağına dair temel bir eğitim veriyoruz. Ardından geleneksel ebru çeşitlerinden battal,gelgit,şal,hatip ve çiçek gibi türler üzerinde uygulamalı olarak çalıştırıyoruz. Çalışmalar sonrası kendi eserlerini ortaya çıkarıyorlar.Büyükşehir Belediyesine bu fırsatı sunduğu için teşekkür ediyorum” dedi.