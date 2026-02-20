Ramazan'da oruç tutarken vücudun sıvı dengesini korumak kritik önemde. Uzmanlar, sadece su içmenin yeterli olmadığını, süt ve fermente süt ürünlerinin sıvıyı daha uzun süre vücutta tuttuğunu belirtiyor.

ANKARA (İGFA) - Ramazan ayında uzun saatler boyunca oruç tutarken vücudun hidrasyonunun sağlanması, sağlık açısından hayati önem taşıyor.

Son yıllarda yapılan bilimsel araştırmalar, sadece su içmenin yeterli olmadığını, protein, karbonhidrat ve elektrolit içeriği yüksek içeceklerin, özellikle süt, ayran ve kefirin susuzluğu önlemede etkili olduğunu ortaya koyuyor.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Hami Alpas, süt ve fermente süt ürünlerinin mide boşalmasını yavaşlatarak vücutta sıvının daha uzun süre tutulmasına yardımcı olduğunu söyledi. Alpas, 'Süt, bazı araştırmalara göre su kadar, bazılarına göre sudan daha etkili olabiliyor. Ayran ve kefir de benzer şekilde sıvı kaybını önlüyor' dedi.

Prof. Dr. Alpas, tüketicilere güvenilir ve ambalajlı süt ürünlerini tercih etmeleri tavsiyesinde bulunarak, sokak sütlerinin sağlık açısından risk taşıdığını vurguladı.

İstinye Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Funda Elmacıoğlu ise ayran ve kefirin, sahur ile iftar arasında kaybedilen su ve minerallerin yerine konmasında önemli rol oynadığını belirtti. Elmacıoğlu, 'Bu ürünler, içerdiği protein ve elektrolitlerle vücudun sıvı dengesini koruyor. Ramazan'da her yaştan tüketicinin sofralarında mutlaka yer almalı' ifadelerini kullandı.

Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği (ASÜD) verilerine göre Türkiye'de ayran ve kefir üretimi son yıllarda hızlı bir artış gösteriyor. 2023'te 830 bin ton olan üretim, 2024'te yüzde 16 artışla 960 bin tona, 2025'te ise yüzde 9 artışla 1 milyon 50 bin tona ulaştı.

Uzmanlar, fermente süt ürünlerinin hem iç pazarda güçlü talep görmesinin hem de sağlık bilinci yükseldikçe önem kazanmasının, sektörde büyümeyi sürekli kıldığını belirtiyor.