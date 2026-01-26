Kocaeli İzmit Belediyesi Diyetisyeni Hilal Katırağ Demir, Ramazan ayında sahurdan iftara doğru beslenme ve fiziksel aktivitenin kilo kontrolü ve sağlıklı bir oruç süreci için büyük önem taşıdığını vurguladı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi Diyetisyeni Hilal Katırağ Demir, Ramazan ayında doğru beslenmenin önemine dikkat çekerek sahurdan iftara, tatlı tüketiminden fiziksel aktiviteye kadar vatandaşlara önemli önerilerde bulundu.

'RAMAZAN'DA AZ YİYORUM AMA KİLO ALIYORUM' YANILGISI

İzmit Belediyesi Diyetisyeni Hilal Katırağ Demir, Ramazan ayı geldiğinde sıkça karşılaştığı bir yanılgıya dikkat çekerek, 'Ramazan'da çok az yiyorum, hatta sahura bile kalkmıyorum ama yine de kilo alıyorum' sözlerini hatırlattı.

Demir, Ramazan döneminin doğru planlanmadığında kilo artışına ve metabolizma yavaşlamasına neden olabileceğini belirterek, bu süreçte sağlıklı beslenmenin mümkün olduğunu vurguladı.

'SAHUR OLMADAN ORUÇ TUTMAK DOĞRU DEĞİL'

Sahurun Ramazan ayındaki önemine vurgu yapan Demir, 'Öncelikle sahur bizim için çok önemli bir öğün. Sahura kalkmadan oruç tutmak olmaz. Gün içinde enerji düşüklüğü ve metabolizma yavaşlaması yaşanabiliyor.

Bu nedenle mutlaka sahura kalkmalı ve dengeli bir tabak oluşturmalıyız' ifadelerini kullandı.

'SAHURDA PROTEİN VE LİF OLMAZSA OLMAZ'

Sahurda protein ağırlıklı beslenmenin önemine değinen Demir, 'Sahurda mutlaka protein içeren besinler yer almalı. Genellikle kahvaltı tarzında, hafif ama protein ağırlıklı bir sahur öneriyoruz.

Yumurta, peynir ve az tuzlu birkaç adet zeytin tercih edilebilir. Çok tuzlu besinler gün boyunca susuzluk hissini artırır' dedi.

'DENGELİ SU İÇİLMELİ'

Demir, lif tüketiminin de ihmal edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, 'Tam buğday ekmeği, domates, salatalık, marul ve yeşillikler sahur için çok uygun. Sahurun sonunda isteğe bağlı olarak bir avuç kuruyemiş eklenebilir. Su tüketimi çok önemli ama sahurda bir anda fazla miktarda su içmek yerine dengeli içmek mide sağlığı açısından daha doğru' diye konuştu.

'İFTARDA EN BÜYÜK HATA HIZLI YEMEK'

İftar öğününde yapılan hatalara da değinen Demir, 'İftarda en sık yapılan yanlışlardan biri hızlı yemek yemek. Önce orucumuzu bir hurma ya da suyla açalım, ardından çorba içelim. Sonrasında yaklaşık 10 dakika ara verelim. Mide uzun süre aç kaldığı için dinlenmeye ihtiyaç duyuyor' ifadelerini kullandı.

'PROTEİN AĞIRLIKLI, DENGELİ BİR İFTAR TABAĞI'

Ana yemekte protein tercihlerine dikkat çeken Demir, 'Izgara ya da fırında pişirilmiş köfte, tavuk tüketilebilir. Alternatif olarak nohut, mercimek, kuru fasulye gibi baklagiller de iyi birer protein kaynağıdır. Yanına mutlaka sebze ve yeşillik eklenmeli. Karbonhidrat ise tabağın yarısını geçmeyecek şekilde tüketilmeli' dedi.

'TATLIYI SINIRLAYIN, ALTERNATİFLERİ TERCİH EDİN'

Ramazan ayında tatlı tüketimine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Demir, 'Tatlıyı haftada bir ya da iki günle sınırlamak en sağlıklısı. Şerbetli tatlılar yerine sütlü veya meyveli tatlıları tercih edebiliriz. İftar sonrası tatlı yerine meyve ya da küçük porsiyon kuruyemişten oluşan ara öğünler de iyi bir alternatiftir' şeklinde konuştu.

'RAMAZAN'DA HAREKET ŞART'

Fiziksel aktivitenin Ramazan ayında da ihmal edilmemesi gerektiğini söyleyen Demir,

'İftardan yaklaşık yarım saat ya da bir saat sonra 10-15 dakikalık hafif yürüyüşler sindirimi destekler. Ev içinde yürüyebilirsiniz, video eşliğinde egzersiz yapabilirsiniz ya da teravihe giderken daha uzak bir camiyi tercih edebilirsiniz' dedi.

'SAĞLIKLI VE KİLO ALMADAN BİR RAMAZAN MÜMKÜN'

Demir sözlerini, 'Bu önerilere dikkat edildiğinde Ramazan ayını hem sağlıklı hem de kilo almadan geçirmek mümkün. Şimdiden tüm vatandaşlarımıza hayırlı Ramazanlar diliyorum' diyerek tamamladı.