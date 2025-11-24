Her ilaçta olduğu gibi psikiyatrik ilaçların da yan etkileri ve kişisel farklılıklara bağlı beklenmedik etkilerinin görülebildiğini belirten uzmanlar, ilaçların mutlaka bir psikiyatri uzmanı tarafından reçete edilmesi ve takip edilmesi gerektiğini söyledi.

İSTANBUL (İGFA) - Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Semra Baripoğlu, psikiyatrik ilaçların doğru kullanımının, yan etkilerin takibinin ve tedavi sürecindeki rolünün önemine dikkat çekti.

Uzman Dr. Baripoğlu, psikiyatrik ilaçların yalnızca uzman hekimler tarafından reçete edilmesi gerektiğini vurguladı.

Dr. Baripoğlu, 'Psikiyatrik ilaçlar, doğru tanı ve uygun takip süreçleri ile kullanıldığında birçok ruhsal hastalığın tedavisinde son derece etkili olabiliyor. Ancak her ilaçta olduğu gibi yan etkiler ve kişisel farklılıklara bağlı beklenmedik etkiler görülebilir' dedi. İlaç kullanımının yalnızca hekim gözetiminde güvenli olduğuna dikkat çeken Dr. Baripoğlu, hastaların ilk adım olarak psikiyatri uzmanına başvurmaları gerektiğini söyledi. 'Gerekli görülürse hekim, tanıya uygun ilacı belirleyip tedaviye başlatır. Düzenli kullanım ve takip muayeneleri tedavi sürecinde çok önemlidir' dedi.

Dr. Baripoğlu, ilaçların olumlu etkilerinin genellikle birkaç hafta içinde ortaya çıktığını belirterek, yan etkilerin hekim tarafından yakından izlenmesi gerektiğini söyledi.

'Tolerasyon güçlüğü yaratan bir yan etki oluştuğunda doktora haber vermek, gerekirse doz ayarlaması veya ilaç değişimi yapmak gerekir' diyen Baripoğlu, psikiyatrik ilaçların genetik farklılıklara bağlı olarak hastadan hastaya farklı etkiler gösterebildiğine de değinerek, gerektiğinde kan düzeyi ölçümleri ve farmakogenetik testlerin uygulanarak kişiye özel tedavi planı oluşturulabileceğini ifade etti.

Dr. Baripoğlu, ilaçların tek başına yeterli olmadığı durumlarda ek tedavi yöntemlerinin de devreye girdiğini belirtti.

Psikiyatrik ilaçların bağımlılık yapıp yapmadığı konusuna da dikkati çeken Uz. Dr. Semra Baripoğlu, 'Kontrollü kullanıldığında tedavi edici psikiyatrik ilaçlar bağımlılık oluşturmaz. Ancak kontrolsüz ve reçetesiz kullanım ciddi riskler doğurur. Bu nedenle ilaçlar kesinlikle doktor reçetesi ile alınmalı, doz ve süre yalnızca hekim tarafından belirlenmelidir' uyarısında bulundu.

Dr. Baripoğlu, hastalara, tedavi sürecinde sabırlı olmaları, ilaçlarını düzenli kullanmaları ve takip muayenelerini aksatmamaları tavsiyesinde bulundu.