16 Ağustos 32634 Sayılı Resmî Gazetede yer alan 2024/290 sayılı atama kararı uyarınca Prof. Dr. Mustafa Hatipler ‘in 11. Dönem rektörü olarak atanması münasebetiyle düzenlenen Trakya Üniversitesi rektörlüğü devir teslim töreni gerçekleştirildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Balkan Kongre Merkezi’nde yapılan törene Edirne Valisi Yunus Sezer, milletvekilleri Fatma Aksal ve Ahmet Baran Yazgan, Belediye Başkanı Vekili Hakan İşcan, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkan Vekili Zafer Tuna Ertürk, önceki dönem rektörleri Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve Prof. Dr. Yener Yörük, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük, Baro Başkanı Av. Gökhan Karakoç ile şehrin diğer yöneticileri, sivil toplum temsilcileri, Trakya Üniversitesinin akademik ve idari personeli ve kalabalık bir davetli topluluğu katıldı.

Törene gönderilen tebrik mesajlarının okunmasından sonra konuşan 9. ve 10. Dönem Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Trakya Üniversitesi ile duygusal bir bağı olduğunu ifade ederek, 8 yıllık görev süresinde yaptıklarını anlattı. “Görevimi, şiirleriyle ve kitaplarıyla Balkan ruhunu en iyi anlatanlardan biri olan üniversitemizin değerli hocası Prof. Dr. Mustafa Hatipler’e devrediyorum.” diyen Tabakoğlu, bundan böyle de Rektör Hatipler ’in her zaman yanında olacağını belirterek “Yeni Rektörümüz Hatipler‘in, üniversitemiz bayrağını daha ileri taşıyacağına dair inancım sonsuzdur.” şeklinde konuştu.

Daha sonra konuşan Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler ise liyakatin en önemli düsturu olacağını belirterek “Görevini doğru ve iyi yapan, kendisini günümüz şartları doğrultusunda geliştirip yenileyen, çevresiyle uyumlu arkadaşlarım, her zaman için daha değerli olacaktır. Temel kriterimiz; özveriyle çalışmak, gayretle üretmek ve bu şehre, bu ülkeye katkı sağlamaktır.” dedi. Hatipler ayrıca, köklü geçmişi, akademik birikimi ve topluma sağladığı katkılarla ülkemizin değerli eğitim kurumlarından Trakya Üniversitesini hak ettiği noktaya taşıyacaklarını önemle vurgulayarak “Ait olduğumuz bin yılların kültürel mirasından kopmadan daha çağdaş, daha yenilikçi, dünyadaki teknolojik yenilikleri daha yakından takip eden ve uygulayan öğrenciler yetiştirmek en büyük hedefimiz olacaktır.” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Tabakoğlu, Trakya Üniversitesinin 11. Dönem Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler’e rektörlük cübbesini giydirip üniversite mührünü devretmesiyle üniversitenin yeni dönemi başlamış oldu.