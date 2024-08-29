Trakya Üniversitesi’nin 3.Rektör Yardımcısı da belli oldu. Prof. Dr. Eylem Budak Bayır bu göreve atandı. Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olan Bayır, Fen bilgisi eğitimi, kimya eğitimi, öğretmen eğitimi, bilimin doğası, sorgulayıcı-araştırmaya dayalı öğrenme, fen ders kitapları, STEM (FeTeMM) eğitimi ve fen içerikli eğitsel oyunlar gibi çeşitli konularda önemli akademik çalışmalara sahip bulunuyor.EDİRNE (İGFA) - Trakya Üniversitesi’nin 3.Rektör Yardımcısı da belli oldu. Prof. Dr. Eylem Budak Bayır bu göreve atandı. Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olan Bayır, Fen bilgisi eğitimi, kimya eğitimi, öğretmen eğitimi, bilimin doğası, sorgulayıcı-araştırmaya dayalı öğrenme, fen ders kitapları, STEM (FeTeMM) eğitimi ve fen içerikli eğitsel oyunlar gibi çeşitli konularda önemli akademik çalışmalara sahip bulunuyor.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Bayır’a yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak Trakya Üniversitesinin yeni döneminde birlikte güçlü bir şekilde ilerleyeceklerine ve büyük başarılara imza atacaklarına dair inancını dile getirdi.

EYLEM BUDAK BAYIR KİMDİR?

Keşan’ın emekli öğretmenlerinden merhum Birsen ve merhum Sait Budak çiftinin kızı, Avukat Şaban Bayır’ın eşi Prof. Dr. Keşanlı Eylem Bayır; lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Kimya Eğitimi ABD’da, yüksek lisans ve doktorasını Gazi Üniversitesi’nde Kimya Eğitimi alanında tamamladı.

Halen Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapıyor.

Fen eğitimi, kimya eğitimi, öğretmen eğitimi, bilimin doğası, sorgulayıcı-araştırmaya dayalı öğrenme, fen ders kitapları, STEM (FeTeMM) eğitimi ve fen içerikli eğitsel oyunlar gibi çeşitli konularda akademik çalışmalarını sürdürüyor.