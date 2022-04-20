“Ülke olarak ‘Aptal Puma Sendromu’ yaşıyoruz”

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş: Bugün ülke olarak, siyaset olarak ‘Aptal Puma Sendromu’ yaşıyoruz. Bir avın peşinde koşuyoruz ama attığımız taş ürküttüğümüz kuşa değmiyor.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş partisinin İstanbul Kadın Kolları tarafından düzenlenen iftar programına katıldı.

İstanbul Boğazı’nda tekne turu şeklinde gerçekleşen iftarda konuşan BTP lideri, Türkiye’nin en önemli gündeminin ekonomi olmasına rağmen bu konunun gündemden uzak tutulmak istendiğini söyledi.

Baş, “Gözünüzün önüne üç tane samanı koyup ateşe veriyorlar, tam şurada samanlar yanıyor, zannediyorsunuz ki ormanlar yanıyor. Bunların ortaya koyduğu meselelerin hiçbir kıymeti harbiyesi yok. Asıl mesele, tek çözümü bizim elimizde olan meselelerdir. Asıl mesele ekonomidir” dedi.

“Attığımız taş ürküttüğümüz kuşa değmiyor”

Suriyeli sığınmacılar meselesinin de ekonomideki krizi gündemden çıkarmak için kullanıldığını ifade eden Hüseyin Baş, “Suriyeli, sığınmacı, mülteci her neyse bu meseleyi çözebilecek bu kadar rahat bir yolunuz var da 'şunu yaparım ekonomiyi de çözerim' diyecek bir çözümünüz var mı? Yok… Zaten o yüzden bunu hiç konuşmuyorlar, o yüzden topu hiç bu tarafa atmıyorlar. Bugün ülke olarak, siyaset olarak Aptal Puma Sendromu yaşıyoruz. Bir avın peşinde koşuyoruz ama attığımız taş ürküttüğümüz kuşa değmiyor. Dolayısıyla biz çok çalışacağız. Niye çok çalışacağız? İşte bu tip kandırmacalarla ülkemizi mahvetmelerinin önüne geçmek için çalışacağız” dedi.

Suriyeliler Türkleri asimile mi ediyor?

Suriyelilerin Türk toplumunu asimile ettiği yönündeki açıklamalara da cevap veren Baş, “Hollywood’un bir Süper Man filmi çekip bizi asimile ettiğinin milyonda biri kadar Suriyeliler bizi asimile etmiyor… Her şey serbest, bu topluma verilen bütün zehirler serbest, ama bu bizim en büyük gündemimiz. Biz, ‘Eğer bu milletin asimilasyonunun önüne geçmek istiyorsanız, bu milletin tarihini, kültürünü, maneviyatını ve dinini muhafaza etmek istiyorsanız bu FETÖ belasına bu ülkeyi karıştırmayın’ dedik. Benim babam Türkiye'de bunu ilk defa söyleyen adamdı. O bunun mücadelesini verdi” şeklinde konuştu.

“Bizim farkımız çözümlerimiz”

Konuşmasında, “Bu milletin birlikteliğini, beraberliğini, geleceğini garanti altına almak ve bütün bunları yaşayabilecek sosyal ve ekonomik ortamı sağlamak, ancak bizim fikirlerimizle mümkündür” diyen BTP lideri şöyle devam etti; “Bundan da eminiz, çünkü diğer bütün fikirler denenmiş ve sonuç alınamamış. Yani biz üç tane iddianın içinde bir iddia değiliz. Biz denenmiş bütün yolların çözümsüz olduğunun ispat olduğu bir ortamda çözüm yoluyuz. Bizim de en büyük farkımız budur.”