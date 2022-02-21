Tansu Çiller yeniden Siyasete mi dönüyor; Hangi partiye başkan olacak?

Eski başbakan Tansu Çiller yeniden siyaset sahnesine dönüş yolunda sessizce harekete geçerken, olağanüstü kurultayla başına geçeceği aktarılan Aydınlık Demokrasi Partisi’nde (ADP) çarpıcı bir gelişme yaşandı.

YENİÇAĞ gazetesinden Fatih ERGİN'e açıklama yapan Aydınlık Demokrasi Partisi Genel Başkanı Salih Önel, partisinden bugün itibariyle istifa ettiğini ifade etti.

Önel, son günlerde partinin yönetim kurullarında kendisine karşı anlam veremediği bir muhalefetin ve tepkinin oluştuğunu belirtirken, Çiller’e yakınlığı ile bilinen DYP Isparta eski Milletvekili Ömer Bilgin’in ADP Teşkilatlarına yönelik kendileri ile hareket etmeleri için çalışmalar yaptığını belirtti.

Önel, yaklaşık iki ay önce Çiller’e bir ziyarette bulunduğunu ve arzu etmesi halinde partinin başına geçebileceğini söylediğini aktardı.

ÇİLLER’İN İTTİFAK HEDEFİ NE?

DYP’li eski isimlerden edinilen bilgilere göre, Ağustos 2021’de Salih Önel tarafından kurulan ADP’nin olağanüstü kurultayla başına geçerek genel başkan olmayı hedefleyen Çiller’in, Milli Görüş Lideri eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan'ın başkanlığını yaptığı Yeniden Refah Partisi (YRP) ile de ittifak kurmayı düşündüğü aktarıldı.

ADP ile YRP tarafından kurulacak ittifaka “Anadolu İttifakı” adının verilmesi düşünülürken, Çiller’in görüşmeler gerçekleştirdiği DYP’li eski yol arkadaşlarının bazılarından ise destek bulamadığı kaydedildi.

Çiller’in Anadolu İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olacağı belirtilirken, aktif siyasete dönmeye kesin karar vermesi durumunda Doğru Yol Partisi’nin isim hakkını alınması seçeneğinin de masada durduğu belirtildi.