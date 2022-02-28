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Tansu Çiller siyasete mi dönüyor?

Eski başbakanlardan Tansu Çiller yeniden siyasete mi dönüyor. Çiller'in, AKP tarafından desteklendiği, ve Millet ittifakını bölmeyi amaçlayan bir siyasi oluşum hedeflendiği kulislere yansıdı.

POLİTİKA 28.02.2022, 09:23 Murat Aydın
Tansu Çiller siyasete mi dönüyor?

Eski başbakanlardan Tansu Çiller yeniden siyasete mi dönüyor. Çiller'in, AKP tarafından desteklendiği, ve Millet ittifakını bölmeyi amaçlayan bir siyasi oluşum hedeflendiği kulislere yansıdı.  Yeni parti kurması durumunda öünümdeki seçime katılması zor görülen Tansu Çiller'in, Genel Başkanı Salih Önel'in  istifa  ettiği Aydınlık Demokrasi Partisi’nin Yeniçağ’ın haberinden sonra istifa etmişti.

Önel Yeniçağ’a yaptığı açıklamada, yaklaşık iki ay önce Çiller’e bir ziyarette bulunduğunu ve arzu etmesi halinde partinin başına geçebileceğini söylediğini aktarmıştı.

Önel, bu duruma rağmen son günlerde partinin yönetim kurullarında kendisine karşı anlam veremediği bir muhalefetin ve tepkinin oluştuğunu belirterek, Çiller’e yakınlığı ile bilinen DYP Isparta eski Milletvekili Ömer Bilgin’in ADP Teşkilatlarına yönelik kendileri ile hareket etmeleri için çalışmalar yaptığını belirtmişti.

Yeni Şafak’a konuşan Çiller ise iddialarla ilgili açıklamalarda bulundu. Çiller, toplumu kucaklayacak merkez sağ bir oluşumun Türkiye’ye kazandırılması gerektiğini ifade ederek, “Bu, parti kuracağım anlamına gelmiyor ama bunu tespit etmem beni düşündürüyor. Bundan ibaret…” dedi.

Parti kurup kurmayacağı bir süredir tartışılan Çiller, iddialara, “Şu an öyle bir karar içerisinde değilim ama yaptığım bir tespit var. Toplum bölünmüş durumda. Toplumu kucaklamak lazım. Bunu en iyi yapabilecek girişimin her tarafı kucaklayan bir merkez sağ oluşumu olacağını düşünüyorum. Bunun Türkiye’ye yeniden kazandırılması gerektiğine inanıyorum. Bu, parti kuracağım anlamına gelmiyor ama bunu tespit etmem beni düşündürüyor. Bundan ibaret…” şeklinde yanıt verdi.

MUHALEFETE YÜKLENDİ

Yuvarlak masa etrafında bir araya gelen 6 muhalefet partisinin parlamenter sisteme vurgusunu da değerlendiren Çiller, parlamenter sistemin millete umut olamayacağını iddia etti. Parlamenter sistemde ortaya çıkan koalisyon tabloları yüzünden Türkiye’nin yönetilemediğini savunan Çiller, “Türkiye tekrar koalisyonlara emanet edilmemeli. Bu koalisyonların nelere mal olacağını yaşayarak gören birisiyim” dedi. 

Türkiye’de parlamenter sistemin koalisyonlarla idare edildiği zaman işlemeyeceğini ileri süren Çiller, “Bunu Türkiye’nin, gençlerin önüne umut diye koymak bir ihanettir. Türkiye’yi yeniden koalisyonlu parlamenter sisteme döndürmenin bir umut olabileceğini düşünmüyorum. Bunu açıkça ifade etmek zorundayım. Tek başıma da olsam bunun Türkiye için yararlı olmayacağına inanıyorum. Bu mücadelede bunu söylemeye devam edeceğim. Bu 6-7 partinin bir araya gelerek yapmak istedikleri şeyin onları götüreceği noktanın bu olduğunu görüyorum. Bu Türkiye’yi iyiye götürmez” dedi.

Çiller, muhalefeti de hedef alırken, “Ben, baktığımda karşımda yönetime talip birçok parti görüyorum. Ben, o partilerin toplam koalisyonunu görüyorum, bu bana çok düşündürücü geliyor. Ben böyle koalisyonlarda yaşadıklarımı zaman zaman aktarmaya devam edeceğim. Bunun partizanlıkla ilgisi yok. Ben sadece bundan sonraki gençlerin seçimlerini yaşananların doğruluğu üzerine oturtmalarını istiyorum. Benim endişem sadece Türkiye.” dedi.

MERKEZ SAĞDA YENİ OLUŞUM

Türk siyasetindeki bölünmelere dikkat çeken Çiller, “Merkez bu bölünmeleri yumuşatan bir girişimdir. Bugün Türkiye’de ve bu koalisyonlar içinde olmayan şey merkez sağdır, merkez sağ yoktur. Birçok parti dolaşılıp, kaynatılıp ortasından çevrilen bir şeye merkez sağ diyemezsiniz. Veya yüzde 1’in 10’da birini almış partiye merkez sağ diyemezsiniz. Merkez sağ bütünleştirir, toparlar. Ülkeyi doğusu ile batısı ile, her noktası ile toparlar, kucaklar. Dolayısıyla bugün parlamenter sistemi koalisyonlarla talep edenlerin içinde merkez sağ olmamasını ayrıca büyük bir tehlike olduğunu düşünüyorum” dedi.

#tansu çiller #siyaset #parti
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