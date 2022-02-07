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Tansu Çiller Parti mi kuruyor?

Eski Başbakanlardan Tansu Çiller'in yeni bir Siyasi Parti kuracağı gündemde konuşuluyor. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'ın gündeme taşıdığı iddia üzerine Tansu Çiller, 'Şu anda' böyle bir düşüncesi olup olmadığını açıkladı.

POLİTİKA 07.02.2022, 09:38
Tansu Çiller Parti mi kuruyor?

Türkiye'de seçim dönemi yaklaştığı sırada siyasi trafikte hızlanıyor.Partili başkanlık sisteminin getirdiği ittifak sistemli seçim döneminde en alt düzeydeki oy oranı bile bir tarafın kazanması veya yenilmesine neden olabiliyor. Kazanan ittifakın yüzde 50'yi geçmesi gerekiyor. Şu anki durumda Türkiye'deMillet İttifakı önde görülürken,yine de yüzde 50'ye geçemiyor.

Türkiye siyasetinde  'Tererist' olarak nitelendirilen HDP'nin başını çektiği 3. ittifak anahtar durumunda. Birinci turda seçimi hiç bir ittifakın kazanamaması durumunda 2. turda, HDP'nin kurduğu ittifakın kime destek vereceği önemli. Bu da gösteriyor ki, Türkiye'de seçimi 'Teröristler' belirleyecek. Böyle bi durumda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Millet İttifakından oy alabilemcek yeni bir siyasi yapı için Tansu Çiller'i destekleyip kuracağı bir partinin alacağı oyun Cumhur ittifakına yarayacağını düşündüğü kaydediliyor.

Bu konuyu, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın gündeme taşıdı.  İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'ın Sözcü yazarı Ruhat Mengi’ye yaptığı son açıklamalar yeni bir tartışma başlattı. Aydın, AK Parti’nin "yeni bir parti kurmak için eski başbakan Tansu Çiller’i görevlendirdiğini" öne sürdü. Çiller’in, ‘görevlendirilme amacı’nın ise "AK Parti’den oy koparan İYİ Parti’nin oylarını kırmaya çalışmak" olduğunu ifade etti.

Bu iddiaya Tansu Çiller'den yanıt gecikmedi. Hürriyet Gazetesi'nden Abdulkadir Selvi'ye konuşan Çiller, parti kurmak gibi bir niyeti olmadığını belirterek, "Ben bu haberleri görünce şaşırdım. Sayın Cumhurbaşkanı’nın da şaşırdığını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Çiller, Selvi'ye şu açıklamalarda bulundu;

"Tansu Hanım’a önce “Parti kuracak mısınız?” diye sordum. Çok net konuştu. “Ben hakikaten şaşırdım. Çünkü benim bu aşamada siyasi parti kurmak gibi bir kararım yok. Bu tür haberlerin amacı başka ve gerçekle bir ilgisi yok” dedi.

HABERİ GÖRÜNCE ŞAŞIRDIM

Koray Aydın’ın iddiasının merkezinde Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğu için Çiller’e, Erdoğan’la böyle bir temasının olup olmadığını sordum. “Sayın Cumhurbaşkanı ile bu konularda en ufak bir temasım olmamıştır. Aramızda tek bir kelime dahi geçmemiştir. Ben bu haberleri görünce şaşırdım. Sayın Cumhurbaşkanı’nın da şaşırdığını düşünüyorum” karşılığını verdi.

ŞU ANDA VURGUSU

Tansu Hanım’ı başbakanlığı sırasında ve 28 Şubat’ın çetin günlerinde takip etmiş bir gazeteciyim. O nedenle sohbet ederken, “Şu anda parti kurmak gibi bir kararım yok” sözleri dikkatimi çekti. Ülke sorunlarını yakından takip ettiğini anlattı, Türkiye’ye yönelik bir tehdit hissettiğinde buna ilgisiz kalamayacağını ifade etti. Ama şu anda siyasi parti kurmak gibi bir çalışmanın içinde olmadığının altını çizdi.

SİYASETE HANGİ ŞARTLA DÖNER?

Çiller, DYP Genel Başkanlığı’ndan ayrıldı. Ama siyasetle bağını tamamen kopardı mı? Ya da aktif siyasete dönmek istese ne için döner? Çiller’e sordum. “Benim siyasetten kopmam mümkün değil. Siyasetin tek kapısı vardır. Siyasete girilir ama çıkılmaz. Ama benim siyasetim Türkiye siyasetidir. Milletimin ve ülkemin ihtiyacıdır. Ben ülkemin tek bir çakıltaşını vermem düşüncesiyle hareket eden birisiyim. Türkiye’nin tek bir çakıltaşını tehlikede görürsem harekete geçer, mücadelemi yaparım. Ama öyle bir noktada değilim” yanıtını verdi."

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