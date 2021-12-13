SP Keşap İlçe Kongresi’nda Kamil Kayış yeniden seçildi

Saadet Partisi Keşap İlçe Teşkilatı kongresi parti binasında yapıldı. Kongreye İl Başkanı Abdulkadir Bektaş, İl Müfettişi Ömer Öztürk ve teşkilat mensupları katıldı.

Divan Başkanlığını İsmail TEMÜR’ün yaptığı kongrede, İlçe Başkanı Kamil Kayış, İl Müfettişi Ömer Öztürk ve ilçe başkanları birer konuşma yaptı. İl Başkanı Abdulkadir Bektaş, Keşap İlçe Başkanı Kamil Kayış ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek başladığı konuşmasında; “19 yıldır tek başına iktidar olan AKP hükümeti, 19 yıldır düzeltemediği ekonomiyi 6 ayda değiştireceğini söyleyerek bir ekonomik plan hazırlamış. Türkiye’nin ekonomik gerçekleri ile alakası olmayan bu plan tamamen hayal ürünü. Artık gerçekleri bırakıp insanlara hayal satmaya başladılar.

Giresun’da 19 Ekim tarihinde 250 gr. 2,5 lira olmuştu, aradan 1,5 ay geçti ve şimdi ise 240 gr. ekmek 3 lira oldu. Dolmuş ücreti ise 4 lira oldu. İşte asıl ekonomik gerçek bu hayal değil. Üstelik bu fiyatların 1 hafta sonra, 15 gün sonra tekrar artmayacağının

garantisi yok. İşte ekonomi gerçeği bu, hayal değil.

AKP yöneticilerine sesleniyorum; artık yapamadığınızı, beceremediğinizi itiraf edin ve bırakın. Sokaktan gelen feryatlara kulak verin ve yapmanız gerekeni yapın. Anahtarları teslim edin.” dedi.

Yeniden seçilen Kamil KAYIŞ başkanlığındaki yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu;

Kadirhan Sarıaydın, İbrahim Varlı, Hüseyin Durgut, Ahmet Gezmiş, İbrahim Ayaz, Ayhan Büyükaydın, Ferhat Tekin, İsmail Demir, Adnan Sarıyıldız, Nuran Kayış, Şükrü Tanrıverdi, Güllü Büyükaydın, Gülsüm Tanrıverdi.