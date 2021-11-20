Son ankette Cumhur İttifakı dibi vurdu!

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İstanbul Ekonomi Araştırma, vatandaşlara “Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusunu yönelttiği kasım ayı anketini paylaştı. Ankette iki ittifak arasındaki fark 6.8 puan olurken, MHP baraj altında kaldı.

İstanbul Ekonomi Araştırma, kasım ayı anketinde vatandaşlara “Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” diye sordu.

Paylaşılan anket sonuçlarına göre AKP’nin kararsızlar dağıtılmadan aldığı oy oranı 22,1 olurken, Cumhur İttifakı ortağı MHP’nin yüzde 6’da kaldı. Kararsız seçmenlerin oyu dağıtıldıktan sonra ise AKP yüzde 29,9 MHP ise yüzde 7,5’e çıktı.

İYİ PARTİ VE CHP'NİN OYLARI DİKKAT ÇEKTİ

Millet İttifakı’nın iki üyesi CHP ve İYİ Parti’nin aldıkları oy oranları ise dikkat çekti. Kararsızlar dağıtılmadan önce CHP yüzde 19,6 olurken, İYİ Parti yüzde 13,7 olarak gözüktü. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra ise CHP 26,6’ya İYİ Parti ise 16,7’ye çıktı.

Ankette HDP’nin oy oranı ise yüzde 12.6.

Ankette Millet İttifakı’nın oy oranı yüzde 43.3, Cumhur İttifakı’nın ise yüzde 36.5 olduğu görüldü. Buna göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı’na 6.8 puan fark atıyor.

Anket sonuçları şu şekilde: