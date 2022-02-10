Sermayenin değil halkın iktidarına ihtiyaç var!

CHP 24. Dönem Amasya Milletvekili Ramis Topal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, son zamanlarda yaşanan fiyat artışlarına karşı iktidara seslenirken, önemli vurgular yaptı.

Ramis Topal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Son dönemde gıdadan akaryakıta, ete ekmeğe, suya elektriğe doğalgaza yapılan zamlar halkı isyan noktasına getirmiştir. Halk zam yağmuru altında ezilmiş orta direk dediğimiz kavram ortadan kalkmış fakir ve zengin kavramları kalmıştır. %5 civarında zengin bulunmasına karşın fakir ve yoksul oranı %80’in üzerine çıkmıştır.

Genel başkanımız halkın sesi olmuş, garip gurabanın fakir fukaranın hakkını aramış duruma tepkisini koymuştur. Her platformda zamların geri çekilmesini istemesine rağmen iktidar cephesi halktan yana değil sermayeden yana olmayı ve yandaş şirketlerini daha da zenginleştirmeyi tercih etmiştir.

Elektrik şirketlerini bile şaşırtan; "Biz bile bu kadar zam beklemiyorduk" dedirten iktidar tarafını seçmiş halkın oylarıyla seçilen vekiller de sermayenin avukatlığına soyunmuştur.

Kimse genel başkanım Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’nun söylemlerini hedef alarak ‘adi ve hafif bir politika’ cümlesini kullanamaz. Hele hele ‘senin elektrik faturanı ben ödeyeceğim’ hiç diyemez. Hasan Çilez Genel başkanımın faturasını ödemek senin haddin değil. Madem elektrik faturası ödemeye meraklısın Amasya’nın merkezi, 6 ilçesi ve 372 köyünde faturasını ödeyemeyen halkın faturasını öde. Hadi hodri meydan.

Ölümü gösterip sıtmaya razı etme peşindeler.

İktidar şark kurnazlığı peşinde. %127 zammı yapıp bunu kısım kısım cüzi miktarlarda düşürüp halkın tepkisini azaltmaya çalışacaklar tıpkı daha 3-4 ay önce yaşananlar gibi. Nasıl olsa halk yine bize teveccüh gösterir yine bizi iktidar yapar gelen zamlar iki gün sonra unutulur diye hafife aldıkları halk onlara en büyük akıl tutulmasını sandıkta yaşatacak"