Seçim öncesi 3. ittifak iddiası, Siyasette gündem oldu

Anakara siyaset kulislerinde erken seçim ve 50 +1 bir konuşulurken, yeni bir iddia siyaset kulislerinde bomba gibi patladı. 3. İtifak kuruluyor. Peki 3. ittifakta hangi partiler var. İddia doğru mu? HDP, Sol Parti ve Türkiye İşçi Partisi'nin Cumhur ve Millet ittifaklarına alternatif olarak “üçüncü ittifakı kuracakları” iddia edildi.

Edinilen bilgilere göre ittifakta Meclis'te sandalye sayısı 56 olan HDP ile, sandalye sayısı 4 olan TİP’in yanı sıra Sol Parti’nin de kuruluş aşamasında yer alacağı” belirtiliyor.

Üçüncü ittifakın ilerleyen dönemde “EMEP ve TKP gibi diğer sol partilerin de katılımı ile genişleme ihtimalinin olduğu da kaydediliyor.

HDP'den konuya ilişkin yapılan açıklamada ‘3. ittifak’ tartışmalarına ilişkin henüz somut ve net bir takvimin oluşturulmadığını, siyasi partilerle görüşmelerin süreceği belirtildi.

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş ise 9 Kasım'da, üçüncü ittifaka ilişkin yaptıkları görüşmelerden çıkan sonuçları kamuoyu paylaşacaklarını söylemişti.

Cumhur ve Millet'in ardından HDP, Türkiye İşçi Partisi ve Sol Parti'den oluşan üçüncü bir ittifak için hazırlık yapıldığı iddiası Ankara kulislerinde geniş yer buldu. Yeni ittifaka ilişkin iddialara ilk yalanlama HDP'den gelirken, Türkiye İşçi Partisi ve Sol Parti de yaptıkları yazılı açıklamalarla kamuoyunda yankı uyandıran haberleri yalanladı.

HDP: SOMUT BİR ADIM ATILMADI

Gerçek Gündem'e konuşan HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Tuncer Bakırhan, partisinin açıkladığı 'Tutum Belgesi' çerçevesinde tüm sol, sosyalist çevre ve siyasi partilerle görüştüklerini ancak yeni bir ittifak için atılmış somut bir adımın olmadığını söyledi. Bakırhan, ittifak çerçevesinin merkezi kurullarda tartışılmaya devam ettiğini belirterek, görüşmeler için önümüzdeki süreci işaret etti.

EMEP: SPEKÜLATİF HABERLERİN ASLI DA GEREĞİ DE YOKTUR

3'üncü bir ittifakın kurulduğu yönündeki haberlere ilişkin bir açıklama da EMEP Genel Başkanı Ercüment Akdeniz'den geldi. Akdeniz,"Bugün medyada yer alan spekülatif haberlerin aslı da gerekliliği de yoktur" dedi.

"Gerekli olan Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı dışında 3'üncü seçeneğin (halk ittifakı) yaratılmasıdır" diyen Akdeniz, "Ki EMEP olarak bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Önemli not: Haber özneler aranarak yapılır!" mesajını paylaştı.

TKP: HABERLER GERÇEK DIŞIDIR

TKP'den yapılan yazılı açıklamada da; ittifak iddialarının yer aldığı haberler için, "gerçek dışıdır" denildi. Parti olarak çeşitli öznelerle görüşmelerin yapıldığı belirtilen açıklamada, "Bunlar içerisinde olgunlaşan, belli bir düzen ve anlayış birliği ile sürmekte olan EMEP, Sol Parti ve TKP arasındaki görüşmelerdir. Bu üç parti bütün diğer temasların ötesinde süreci belli bir noktaya getirmiş, dürüst, açık ve samimi bir zemin yaratmışlardır. Üç parti arasında sürecin ayrıntılarına ilişkin bazı farklılıklar olduğu açık ve doğaldır. Bununla birlikte emekçi halk için bağımsız, sermaye karşıtı, anti-emperyalist, laik bir seçenek yaratılması noktasında her üç parti de kararlıdır" ifadeleri kullanıldı.