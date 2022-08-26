Perinçek'ten Bakanı Nebati'ye: Yine Rus uçağını düşürdü

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile Şam'da görüşmeye hazırlanan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’yi sert sözlerle eleştirdi. Perinçek, “Maliye bakanı yine Rus uçağını düşürdü” dedi.

ABD'nin TÜSİAD'a da gönderdiği ve Rusya ile ilişkiler nedeniyle yaptırım tehdidinde bulunduğu mektuba Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Mektubun iş çevrelerimizde bir endişe yaratması anlamsızdır. Türkiye dünyanın en önemli siyasi ve ekonomik güç merkezlerinden biridir. İş dünyamız devletinin gücünü her zaman yanında hissetmelidir” dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten Nebati'nin bu ifadesine tepki geldi. Perinçek, "Sayın Bakan ABD'nin komşumuz Rusya'ya karşı uyguladığı yaptırımlara selam durmaktadır. Hükümet, ABD'den gelen bir mektup karşısında bile dik duramıyor" dedi.

“Maliye bakanı yine Rus uçağını düşürdü” diyen Perinçek, "Bu hükümet ile mi bağımsız ekonomi programı uygulanacak?" diye sordu.

"Rusya, Çin ve İran'a yaptırımları tanımıyoruz" diyen Perinçek'in tweet'leri şöyle:

1- Maliye Bakanı Yine Rus Uçağını Düşürdü.

İş, bir kez Daha Vatan Partisi'ne Düştü.

Sayın Nebati'nin, ABD'nin Türkiye hükümeti ve iş dünyasına yönelttiği tehditler konusunda yaptığı açıklama, hükümetin hayat pahalılığı ve ekonomik sorunlar karşısında çaresiz olduğunu gösteriyor.

2- Sn.Bakan ABD'nin komşumuz Rusya'ya karşı uyguladığı yaptırımlara selam durmaktadır. Hükümet, ABD'den gelen bir mektup karşısında bile dik duramıyor. Sn. Bakan, açıklamasında Atlantik Sistemi içerisinde çırpınmaktadır.Dolayısıyla Türkiye'yi borca batıran sisteme teslim konumundadır

3- Soru açıktır:

Bu hükümet ile mi bağımsız ekonomi programı uygulanacak?

Oysa Türkiye bu yaptırımları altın fırsata dönüştürerek ekonomik dar boğazdan çıkar.

4- Bakana ve yaptırımlara boyun eğen TÜSİAD çevresine bir kez daha hatırlatıyoruz: Atlantik Sisteminin Türkiye'ye vereceği mazotu yok, doğalgazı yok. Batı derin enerji krizi içerisinde ama Türkiye'nin komşuları olan Rusya'nın, İran'ın ve Irak'ın mazotu da, doğalgazı da var.

5- ABD'nin Rusya ve İran yaptırımlarına boyun eğen Ak Parti hükümeti, patlıcan, biber ve domates fiyatlarının yükselişi konusunda acizdir. Enflasyonu indirme vaadleri masaldır.

6- ABD Denetiminde Üretim Programı Uygulanamaz

ABD denetiminde üretim devrimi olmaz.

ABD denetiminde "yatırım, istihdam, üretim" programı uygulanamaz.

7- Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın sık sık dile getirdiği "yatırım, istihdam, üretim, ihracat" programı ancak ve ancak bağımsız bir hükümetle hayata geçirilir. Çünkü bu programın vazgeçilmezleri, tasarruftur, planlamadır ve kamuculuktur.

8- ABD'nin küstahça ekonomik dayatmaları karşısında çaresiz olanlar, Vatan Partisi'nden kopya ettikleri programı hayata geçirmekte de çaresizler.

Sayın Maliye Bakanı Nebati, yine Rus uçağını düşürdü. İş bir kez daha Vatan Partisi'ne düştü.

9- Rusya, Çin ve İran'a yaptırımları tanımıyoruz.

Üretim Devrimi, başı dik Türkiye'nin yapacağı iştir.

ABD yaptırımlarına boyun eğenler, ekonomik çıkmazdadır. Ama Türkiye ekonomik çıkmazda değildir.

10- Vatan Partisi'nin merkezinde olacağı üreticilerin milli hükümeti, bağımsız ekonomi politikasıyla Rusya'dan ve İran'dan ucuz enerji alır. Traktörün deposuna ucuz mazotu doldurur.

11- Su motorlarına ucuz elektrik verir.

Sanayiye ucuz doğalgaz ve enerjiyi sağlar.

TIR şoförüne ve taksiciye ucuz mazot verir.

Turizm merkezlerine komşularımızdan milyonlarca turist gelir.

12- Türkiye Rusya'yla dünya arasında hava trafiğinin, finans bağlantılarının ve tedarik zincirinin üssü haline dönüşür.

Çin'den büyük yatırım sermayesi gelir.

13- Bu program bir seçenek değil, mecburiyettir.

Vatan Partisi hükümet görevlerine hazırdır ve milletimizden başı dik üreten Türkiye için hükümet görevi talep ediyor.