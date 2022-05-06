Özdağ'dan Soylu'cevap: Silahsız olarak Bakanlığa geliyorum, çık dışarı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Zafer Partisi Başkanı Ümit Özdağ'a TGRT'deki programda hakaret edeci sözleri büyük tartışma yarattı. Özdağ, yayınladığı video ile Soyluya cevap verdi. Özdağ, "Yarın saat 11"de İçişleri Bakanlığı'nın önündeyim. Yalnız silahsız. Sende orda bekle beni" dedi. Özdağ paylaşımında “Soylu, Özdağ Soros taktikleri uyguluyor demiş. Soros taktiklerini kimin uyguladığını biliyoruz. Zafer Partisi, öğrenmesi gerekenleri Soros’tan deği, Toros’dan (Denktaş) ve onun temsil ettiği gelenekten öğrendi.” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir televizyon kanalında Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ için, "Sessiz İstila diye bir filmle birlikte, ‘Suriyeliler Türkiye'yi istila edecekler, biz ülkemizde yaşayamayacak hale geleceğiz' gibi bir anlayış ortaya koymaya çalışıyorlar. Sokaktaki vatandaşı ürkütmeye çalışan bir süreci tetiklemeye çalışıyorlar. Bunların insanlıkla alakası yok. İslam'da bunlar için ‘hayvandan aşağı' deniyor. Bunlar böyle tipler" demişti.

ÖZDAĞ’DAN CEVAP

Soylu'ya yanıt veren Özdağ ise, "Ben yarın, Zafer Partisi Genel Başkanı olmamın yanı sıra, Ümit Özdağ olarak tek başıma İçişleri Bakanlığı’nın önüne gideceğim. Tek başıma ve silahsız. Süleyman, zerre kadar erkeklik onurun varsa beni kapının önünde bekle! Seni yarın İçişleri Bakanlığı’nın önünde bulacağım oğlum!"

SEDAT PEKER DA TARTIŞMAYA RETWİİTLE MÜDAHİL OLDU

Süleyman Soylu ile Ümit Özdağ arasındaki kavgaya Sedat Peker de Twitter'dan dahil oldu.

Ümit Özdağ ile Süleyman Soylu arasındaki kavgaya Sedat Peker de katıldı. Peker ne mesaj verdi?

Peker, bir kullanıcının paylaştığı "Süleyman Soylu’nun Ümit Özdağ hakkında yaptığı açıklamaları duyduktan sonra Sedat Peker kesin şu an duvarları yumrukluyor sinirden video çekip paylaşabilmek için :)" tweeti retweetledi.

SİNAN OĞAN YARIN 11:00’DA BAKANLIK ÖNÜNDE

Sedat Peker ayrıca Sinan Oğan’ın yarın saat 11:00’da İçişleri Bakanlığının önünde olacağını açıkladığı tweeti de retweetledi.

Sinan Oğan şu paylaşımı yapmıştı “İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve bakan yardımcısı İsmail Çataklı aynı programda bize de ağır hakaret lafları etti. Ümit Özdağ yarın saat 11.00 ’da bakanlık önünde olacağını açıkladı. Aynı saatte ben de orada olacağım. Soylu ve Çataklı gelsinler yüzümüze söylesinler!”