Muhalefet Liderleri Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem için buluşuyor!

Muhalefetin 6 lideri cumartesi günü öğle yemeğinde bir araya geliyor. Ankara’yı hareketlendiren gelişmeyle ilgili kulislerde çok sayıda iddia dile getirilerken. Liderlerin güçlendirilmiş parlamenter sistemi enine boyuna tartışacağı öğrenildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun daveti üzerine 6 muhalefet partisi genel başkanının 12 Şubat Cumartesi günü çalışma yemeğinde bir araya geleceği bildirildi.

CHP’den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu’nun daveti üzerine İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve DEVA Partisi Genel Başkanlarının 12 Şubat Cumartesi günü çalışma yemeğinde bir araya geleceği belirtildi.

Alınan bilgiye göre, çalışma yemeğinde 6 partinin katılımı ile gerçekleştirilen “güçlendirilmiş parlamenter sistem” çalışmasında mutabakat sağlanan esaslar masaya yatırılacak.

Genel Başkanlar, çalışmanın tek bir metin haline getirilmesi ve kamuoyuna açıklanması öncesi yol haritasını belirleyecek.

‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’de hangi ilkeler var?

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem’in daha önce euronews’e aktardığına göre akademik özgürlüğün sağlanması, basın özgürlüğü, yargı bağımsızlığı, siyasi etik yasası, seçim kanunu, siyasi partiler kanunu, şeffaflık gibi konular üzerinde durulan ilkelerden bazıları.

Muhalefetin hazırladığı yeni sisteme göre Meclis’in kontrol ve denetim yetkisinin güçlendirileceği öngörülüyor.

Bahadır Erdem, üzerinde çalıştıkları Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem ile ilgili şunları söylemişti:

“Sayıştay mesela, Sayıştay’ın gücünün tam olarak tesis edilmesi. Şimdi olduğu gibi kamu kurumlarının harcamalarının dörtte üçünün Sayıştay’dan kaçırıldığı bir sistem olmayacak. Meclis tam anlamıyla bütçeyi kontrol edecek. Hükümeti, bakanlar kurulunu kontrol edecek. Bakanlar kurulu ve başbakan ve bakanlar tek tek parlamento tarafından denetlenecek hesap verecek.”

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’de ayrıca, “eski dönemlerin yarattığı siyasi krizleri önleyen maddeler olacağı” belirtiliyor.

Muhalefet parti yetkilileri, yeni sistemde Cumhurbaşkanının “kesinlikle tarafsız, yetkilerinin sadece devleti temsille sınırlı ve bütün vatandaşları kucaklayan bir cumhurbaşkanı olacak.” Şeklinde görüş beyan ediyorlar.