Muhalefet'in 6 Lideri DEVA'da buluştu...

Altı muhalefet partisi lideri, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın ev sahipliğinde ikinci kez yemekli toplantıda bir araya geldi.

Babacan'ın talebi doğrultusunda, parlamenter sisteme geçiş sürecine ilişkin yol haritasının masaya yatırılacağı toplantıda, olası seçim ittifakı ve seçimin kazanılması halinde izlenecek politikalara ilişkin ilkeler ana gündem maddesi oldu.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin genel merkezinde CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ağırladı.

Beş saat süren ve 00:30'da sona eren görüşmenin ardından bir ortak açıklama yayımlandı. "Yarının Türkiyesi"ni inşa etmek üzere 12 Şubat tarihindeki toplantımızda kararlaştırdığımız iş birliği alanlarını değerlendirmek ve ilerletmek amacıyla bugün tekrar bir araya geldik. Öncelikle Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçiş sürecinin yol haritası kapsamında bir çalışma grubu oluşturduk" denildi. İşte 6 siyasi parti başkanının aldığı kararlardan sotırbaşları:

ALTI SİYASİ PARTİ GENEL BAŞKANININ ORTAK AÇIKLAMASI