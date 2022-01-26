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Milletvekili Emine Gülizar Emecan'ın testi de Pozitif çıktı...
CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Covid-19 testinin Pozitif çıktığını duyurdu.
POLİTİKA 26.01.2022, 21:43 26.01.2022, 22:03 Murat Aydın
CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Covid-19 testinin Pozitif çıktığını duyurdu.
Emine Gülizar Emecan açıklamasında "Soğuk algınlığı belirtileri üzerine yaptırdığım Covit 19 testim pozitif çıktı. Genel sağlık durumum iyi evde karantinadayım. Doktorlarımın tavsiyesi ile bir kaç gün telefonlara cevap veremeyeceğim." dedi. Eemecan mesajında vatandaşlarada seslenerek; "En kısa sürede görüşmek dileğiyle. Aşılıyım demeyin önlemlere dikkat edin dostlar" uyarısında bulundu.
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aydınSes ailesi olarak Sayın Milletvekili Emine Gülizar Emecan'a Acil Şifalar diliyoruz.
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