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Millet Partisi Anayasa Mahkemesine gitti; Millet ittifakı adımızı kullanamaz

Millet Partisi, Millet İttifakı partilerinin tüzel kişilik adı olan "Millet" sözcüğünü kullanmasının hukuka aykırı olduğu iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'nde dava açtı.

POLİTİKA 28.05.2022, 01:08 Murat Aydın
Millet Partisi Anayasa Mahkemesine gitti; Millet ittifakı adımızı kullanamaz

Millet Partisi Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Rafet Kaya Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu ve konuya ilişkin basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasında;  “Kanunlarımızda ‘Siyasi Parti Siciline Kayıtlı Bulunan Siyasi Partilerin İsimleri, Amblemleri, Rumuzları, Rozetleri Ve Benzeri İşaretleri Aynen Veya İltibasa Mahal Verecek Şekilde Başka Bir Siyasi Parti Tarafından Kullanılamayacağı’ Hükmü Açıkça Zikredilmiştir” denildi.

“Bugün burada bulunuşumuzun sebebi; önemli bir haksızlığa, hukuksuzluğa “dur” demek içindir” diye başlayan basın açıklamasında; “Anayasamızda ve Siyasi Partiler Kanununda siyasi partiler, demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez bir unsuru olarak kabul edilmiş; bunun gereği olarak da her siyasi partinin tüzel kişilik hakları yasalarımız tarafından teminat altına alınmıştır. Nitekim kanunlarımızda “siyasi parti siciline kayıtlı bulunan siyasi partilerin isimleri, amblemleri, rumuzları, rozetleri ve benzeri işaretleri aynen veya iltibasa mahal verecek şekilde başka bir siyasi parti tarafından kullanılamayacağı” hükmü açıkça zikredilmiştir.” Denildi.

ANA MUHALEFETE TEPKİ

Ana Muhalefet Partisine tepki gösterilen basın açıklamasında şöyle denildi;  “Türkiye’nin en köklü partilerinden ve Türk siyasetinin temel taşlarından olan Millet Partisi’nin ismi, başka siyasi partiler grubu tarafından kullanılmaktadır. Öyle ki Altılı Masayı oluşturan siyasi partilerimiz, Millet Partisi yetkililerince muhtelif zamanlarda nezaketle ve defatle yapılan ikazları dikkate almamışlardır. Ancak hem siyasi etiğe ve mevzuatımıza aykırı olarak ittifak bileşeni partiler hukuk dışı tutumlarını sürdürmüşler; bazen de mesnetsiz açıklamalarda bulunmuşlardır.

Mesela konuya ilişkin 28.04.2022 tarihinde bir basın mensubunun Ana Muhalefet Partisi Grup Başkan Vekiline yönelttiği soruya; “MİLLET PARTİSİ’nin öncelikle patent alması sonra da yargı yoluna başvurması gerektiği” şeklinde herhangi bir bilgiye dayanmayan mesnetsiz ve hukukla ilintisiz bir cevap vermiş olması kendisine yakışmamıştır. Zira sayın parti temsilcisi iyi biliyor olmalıdır ki siyasi parti ismi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Siyasi Partiler siciline kaydedildiği andan itibaren siyasi parti için tescil ve patent oluşmuş demektir. Kaldı ki siyasi partiler bir ticari şirket de değildir.”

‘MİLLET PARTİSİ KENDİ HAKLARININ GASP EDİLMESİNE ASLA MÜSADE ETMEYECEKTİR’

Basın açıklamasının son bölümünde; “Siyasi Partiler mevzuatı gereğince partimizin adı “MİLLET PARTİSİ” şeklinde tescilli olup tüzel kişilik adımız olan “MİLLET” sözcüğünü başka parti ve partilerce bir ittifakın adı olarak kullanmaları huki değildir. Bu sebeple bir tüzel kişilik hakkımız olan ismimizin başka partilerin ısrarla kullanılıyor olması karşısında en yüksek yargı organı olan Anayasa Mahkemesi’ne başvurma zarureti hasıl olmuştur.

Dürüst, ilkeli siyasetin temsilcisi, Türk siyasetinin yüz akı Millet Partisi tüm siyasi partilerimize örnek teşkil edecek şekilde, üslup ve usul olarak asla haksızlık yapmamış, her daim siyasi rakiplerinin hak ve hukuklarına azami saygı ve özeni göstermiştir. Bununla birlikte kendi haklarının gasp edilmesine de asla müsade etmeyecektir!

Bu düşüncelerden hareketle partimize ait olan tescilli ismimizi hukuksal olarak koruma altına almak amacıyla, Anayasa Mahkemesi nezdinde dava açmak üzere buraya gelmiş bulunuyoruz.

Davalı Altılı Masa olarak da bilinen karşı taraf partilerince hukuka aykırı şekilde, “Millet” ismimizi oluşturdukları ittifakın adı olarak kullanmalarının tedbiren durdurulması ve bu ismi kullanamayacaklarına dair esastan karar verilmesi istemiyle dava açıyoruz.

Bütün meşru, demokratik ve hukuki platformlarda haklarımızı sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz” denildi.

#Millet partisi #millit ittifakı #aym
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