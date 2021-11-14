Millet İttifakı Parlamenter Sistem'i masaya yatırdı; Yazmaya başladık

6 muhalefet partisinin temsilcileri, Meclis'te devam eden 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' toplantılarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. İlk toplantılarda yüzde 100 uzlaşı sağlandığını belirten muhalefet temsilcileri, "Tüm temel ilkelerde anlaşıyoruz" mesajı verdi.

‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’ önerisi için Meclis'te toplantılar düzenleyen muhalefetteki 6 partinin genel başkan yardımcıları, ilk kez canlı yayında bir araya gelerek çalışmalara ilişkin detayları anlattı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp, Halk TV’ye konuk oldu.

“ANLAŞAMADIĞIMIZ HİÇBİR TEMEL İLKE YOK”

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun ‘Helalleşme’ açıklamaları sorulan CHP'li Erkek, “Türkiye'nin yeni bir siyaset kültürüne ihtiyacı var. 6 parti birlikte çalışmamızın da aslında anlamı bu. Anlaşamadığımız hiçbir temel ilke yok. Farklılıklarımızla bir aradayız ama merkezimizde demokrasi var. Hukukun üstünlüğü var. Siyaset yapma şeklimizi değiştirmemiz lazım. Bugüne kadar hep geçmişi deşerek siyaset yapıldı. Biz geçmişteki hataları da göz önünde bulundurarak geleceği de inşa etmek için siyaset yapmalıyız” diye konuştu.

“KOLTUK UĞRUNA SİYASET YAPMIYORUZ”

Diğer siyasi parti temsilcilerinin konuşmalarından öne çıkanlar ise şöyle:

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem:

“Çalışmalarımızın bir sırası var. Öncelikle anayasaya uygun olarak yasama yürütme ve yargı şeklimde çalışmalarımızı yürüttük. Her partinin kendi açıkladığı ilkeleri var. Bizim de iyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter sistem ilkelerimiz var. Biz koltuk uğruna siyaset yapmıyoruz. Yüzde 50+1'lik sistem milleti gerçekten bölmek, parçalamak, kendi seçmeninizi konsolide etmek için karşı tarafta bir düşman kesim yaratmak bakımından son derece uygun bir anayasal düzen. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi değişikliği esnasında bunun ülkenin birliğine hizmet etmeyeceğini söyledik ve nitekim etmedi. Bunun sonucunu 83 milyon yaşıyoruz.”

“YÜZDE 100 UZLAŞI SAĞLADIK”

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp:

“Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi olarak adlandırılan sisteme geçildikten sonra uzlaşma ortadan kalktı. 6 partinin bu yaptığı çalışma bu anlamda çok değerli ve önemli. İlk 2 toplantı sonucunda gördük ki aslında birbirimize çok yakınız. Bu çok memnuniyet verici. Hayalimizdeki Türkiye'de aşağı yukarı paralel görüşlere sahibiz. Bu güvenle 3. toplantıdan itibaren meclis çatısı altında toplanıp yazmaya karar verdik. Şu ana kadar kaleme aldığımız bölümleri büyük bir engel ve sıkıntıyla karşılaşmadan tamamlama şansına sahip olduk. Kaleme aldığımız metinde yüzde 100 bir uzlaşıyı sağlamış durumdayız.

“İKTİDARI DEVİRME VEYA İTTİFAK ÇALIŞMASI DEĞİLDİR”

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya:

“Bu çalışma bir seçim kazanmak, bir iktidarı devirmek ya da bir ittifak kurmak için yapılan bir çalışma değil. Burada iktidarın da içinde yer aldığı bir gelecek Türkiye'si tahayyül edip tasavvur edebilir miyiz çalışması. Bu çalışma 84 milyon için, sadece iktidara karşı yapılan bir çalışma değil. İktidar partisine oy vermiş seçmenlerin de içerisinde yer aldığı bir Türkiye hayali ortaya çıkarmaya çalışıyoruz.”

“ÜLKEMİZDEKİ EN ÖNEMLİ MESELE CUMHURİYETİN DEMOKRASİ İLE TAÇLANDIRILMASI”

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu:

“Bugün ülkemizin önünde en önemli aşamalardan birisi, cumhuriyetin demokrasiyle taçlandırılması meselesi vardır. İnşallah biz bir araya gelen 6 siyasi parti bunun önünü açabiliriz. Helalleşmek için detaya inmek, yüz yüze gelmek, karşılıklı olarak duygulanmak gerekiyor. Bugün Tayyip Erdoğan maalesef bu otoriter devlet anlayışını, herkesi ciddi manada tehdit eden, başta AKP'ye destek veren insanları da yarın öbürsü gün tehdit edecek adeta bir korku cumhuriyetine dönüştürdü. Her birimiz bu sorunu iliklerimize kadar hissediyoruz. Bundan sonraki süreçte Türkiye'nin asgari mutabakatı özgürlükçü demokratik devlet olmalı.

“AKP ÜST YÖNETİMİ BİR GÜÇ YOZLAŞMASINA KAPILDI”

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün: