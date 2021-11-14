banner314

banner325

Son Dakika

Millet İttifakı Parlamenter Sistem'i masaya yatırdı; Yazmaya başladık

‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’ önerisi için Meclis'te toplantılar düzenleyen muhalefetteki 6 partinin genel başkan yardımcıları, ilk kez canlı yayında bir araya gelerek çalışmalara ilişkin detayları anlattı.

POLİTİKA 14.11.2021, 11:10 Murat Aydın
Millet İttifakı Parlamenter Sistem'i masaya yatırdı; Yazmaya başladık

6 muhalefet partisinin temsilcileri, Meclis'te devam eden 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' toplantılarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. İlk toplantılarda yüzde 100 uzlaşı sağlandığını belirten muhalefet temsilcileri, "Tüm temel ilkelerde anlaşıyoruz" mesajı verdi.

‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’ önerisi için Meclis'te toplantılar düzenleyen muhalefetteki 6 partinin genel başkan yardımcıları, ilk kez canlı yayında bir araya gelerek çalışmalara ilişkin detayları anlattı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp, Halk TV’ye konuk oldu.

“ANLAŞAMADIĞIMIZ HİÇBİR TEMEL İLKE YOK”

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun ‘Helalleşme’ açıklamaları sorulan CHP'li Erkek, “Türkiye'nin yeni bir siyaset kültürüne ihtiyacı var. 6 parti birlikte çalışmamızın da aslında anlamı bu. Anlaşamadığımız hiçbir temel ilke yok. Farklılıklarımızla bir aradayız ama merkezimizde demokrasi var. Hukukun üstünlüğü var. Siyaset yapma şeklimizi değiştirmemiz lazım. Bugüne kadar hep geçmişi deşerek siyaset yapıldı. Biz geçmişteki hataları da göz önünde bulundurarak geleceği de inşa etmek için siyaset yapmalıyız” diye konuştu.

“KOLTUK UĞRUNA SİYASET YAPMIYORUZ”

Diğer siyasi parti temsilcilerinin konuşmalarından öne çıkanlar ise şöyle:

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem:

“Çalışmalarımızın bir sırası var. Öncelikle anayasaya uygun olarak yasama yürütme ve yargı şeklimde çalışmalarımızı yürüttük. Her partinin kendi açıkladığı ilkeleri var. Bizim de iyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter sistem ilkelerimiz var. Biz koltuk uğruna siyaset yapmıyoruz. Yüzde 50+1'lik sistem milleti gerçekten bölmek, parçalamak, kendi seçmeninizi konsolide etmek için karşı tarafta bir düşman kesim yaratmak bakımından son derece uygun bir anayasal düzen. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi değişikliği esnasında bunun ülkenin birliğine hizmet etmeyeceğini söyledik ve nitekim etmedi. Bunun sonucunu 83 milyon yaşıyoruz.”

“YÜZDE 100 UZLAŞI SAĞLADIK”

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp:

“Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi olarak adlandırılan sisteme geçildikten sonra uzlaşma ortadan kalktı. 6 partinin bu yaptığı çalışma bu anlamda çok değerli ve önemli. İlk 2 toplantı sonucunda gördük ki aslında birbirimize çok yakınız. Bu çok memnuniyet verici. Hayalimizdeki Türkiye'de aşağı yukarı paralel görüşlere sahibiz. Bu güvenle 3. toplantıdan itibaren meclis çatısı altında toplanıp yazmaya karar verdik. Şu ana kadar kaleme aldığımız bölümleri büyük bir engel ve sıkıntıyla karşılaşmadan tamamlama şansına sahip olduk. Kaleme aldığımız metinde yüzde 100 bir uzlaşıyı sağlamış durumdayız.

“İKTİDARI DEVİRME VEYA İTTİFAK ÇALIŞMASI DEĞİLDİR”

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya:

“Bu çalışma bir seçim kazanmak, bir iktidarı devirmek ya da bir ittifak kurmak için yapılan bir çalışma değil. Burada iktidarın da içinde yer aldığı bir gelecek Türkiye'si tahayyül edip tasavvur edebilir miyiz çalışması. Bu çalışma 84 milyon için, sadece iktidara karşı yapılan bir çalışma değil. İktidar partisine oy vermiş seçmenlerin de içerisinde yer aldığı bir Türkiye hayali ortaya çıkarmaya çalışıyoruz.”

“ÜLKEMİZDEKİ EN ÖNEMLİ MESELE CUMHURİYETİN DEMOKRASİ İLE TAÇLANDIRILMASI”

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu:

“Bugün ülkemizin önünde en önemli aşamalardan birisi, cumhuriyetin demokrasiyle taçlandırılması meselesi vardır. İnşallah biz bir araya gelen 6 siyasi parti bunun önünü açabiliriz. Helalleşmek için detaya inmek, yüz yüze gelmek, karşılıklı olarak duygulanmak gerekiyor. Bugün Tayyip Erdoğan maalesef bu otoriter devlet anlayışını, herkesi ciddi manada tehdit eden, başta AKP'ye destek veren insanları da yarın öbürsü gün tehdit edecek adeta bir korku cumhuriyetine dönüştürdü. Her birimiz bu sorunu iliklerimize kadar hissediyoruz. Bundan sonraki süreçte Türkiye'nin asgari mutabakatı özgürlükçü demokratik devlet olmalı.

“AKP ÜST YÖNETİMİ BİR GÜÇ YOZLAŞMASINA KAPILDI”

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün:

#Güçlendirilmiş Parlamenter sistem #iyi parti #CHP #dp #sp #meclis #TBMM #deva #gelecek
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
7
açık
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 14 Kasım 2021
İmsak 06:15
Güneş 07:43
Öğle 12:53
İkindi 15:30
Akşam 17:54
Yatsı 19:16
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6
banner344
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3
sanalbasin.com üyesidir