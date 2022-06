MHP ziyaretinde esnaf için 50 bin TL'lik faizsiz kredi teklifi

MHPGenel Başkan Yardımcısı İ.Ulvi Yönter: Ne Yazık ki; Türkiye’de “Karaborsacılar, Fırsatçılar, Ganimet Avcıları,Sizin Emeğinizden, Alın Terinizden ”Geçinenler Var!..

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter Partisinin “Adım Adım 2023; İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma” temalı programı kapsamında Ümraniye Esnaf ve Sanatkarlar Odasını ziyaret ederek Ümraniyeli bir gurup esnaf ile bir araya geldi.Ziyarette İstanbul İl Başkanı Birol Gür,İl Yöneticileri,MYK Üyeleri,MHP Ümraniye İlçe Başkanı Adnan Çakıroğlu’da yer aldı.

Ümraniye Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Özdil tarafından karşılanan heyet oda toplantı salonunda esnaflarla bir araya geldiler.İlk olarak Esnaflar adına konuşan Oda Başkanı Mehmet Özdil “Hükümetimiz Pandemi sürecinde esnafımıza 25.000+25.000 olmak üzere faizsiz kredi imkanı sağladılar ve bu bir nebzede olsa bir rahatlık yaşattı esnafımıza. Ancak bizler ne yazık ki ciddi bir kampanya başlatmak zorunda kaldık çünkü Kredi Kooperatifleri ve Halk Bankası hakkında CİMERE 311.000 Şikayet yazıldı.Cumhurbaşkanımızın talimatıyla hükümetimizin parayla Hükümete muhalif eden Halk Bankası ve Kredi Kooperatifleri yanlıştan döndüler. Ancak şimdi Pandemi sonrası bizlerin bünyesinde olan küçük esnaflar mal alıp mal satmak istiyor. Onların büyük paralarla işi yok. Zaten büyük şirketler bilindiği gibi Ticaret Odasına kayıtlı. Odaları kayıtlı esnaflarımız için yapılnadırma taleplerinin olduğunu ve 50.bin tl lik ipoteksiz faizsiz kredi çıkarsa ve hatta ödeyemeyen esnafında borçları buradan mahsup edilerek bir rahatlık kazandırılırsa esnafımızın üzerinden büyük bir yük kalkacağına inanıyorum.Yıllık cirosu 400.b.n tl cironun altındaki esnaflarımızın basit usul statüsüne döndürülmesi gerektiğini ifade eden Özdil Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yöneter’in TESK’in ortak görüşümü sorusuna hayır bu Ümraniye esnaf odasının görüşüdür bizim 33.000 üyemiz var.Elbette TESK de kendi görüşlerini dile getirmekte ama buda bizim derdimiz sizinle paylaşıp Ankara’ya sesimizi ulaştırmak tek amacımız.

Cumhurittifakı döneminde kredi imkanları sağlanıyor ama küçük esnafa gelmiyor sıra.Bazıları 270.bin tl çekiyor dahada fazla alanlar var.Döviz altın alıyor.Ama küçük esnaf sadece 50.bin tl istiyor ve borçlarını ödemek için istiyor.Ayrıca zincir mağazalarla rekabet edemez duruma geldik ne yazık ki.Öte yandan her yıl Noterlere defter tasdiki adı altında esnaflarımız ciddi paralar ödemekteler.Bu durumun ortadan kaldırılıp oda başkanlıklarına verilip odaların ücretsiz olarak bu hizmeti vermeleri esnafımızın üzerinde bir yükü daha kaldırmış olur.Cumhurittifakı döneminde Esnaf Kredi Kooperatiflerine para geliyor ama ne yazık ki o para tabana inmiyor.Küçük esnafa her türlü zor şartlar sunuluyor.Büyük paralar istenilene ödeniyor ama tabana yani küçük esnafa her türlü zorluk çıkartılıyor.Bu konuda desteklerinizi bekliyoruz dedi .Özdil Ümraniye Merkezinde 8 adet sanayi sitesi var ama ne yazık ki 7 adet sanayi sitesi adeta çürüdü sözleri üzerine .Güven Sanayi Sitesi Başkanı Aydın Yazıcı da her gün dükkanlarımız parça parça dökülmekte sözleri üzerine Oda Başkanı Mehmet Özdil değil 7 şiddeti, 5 şiddetinde bile bir deprem olsa o bölgede ciddi can kayıpları olacaktır bunu özellikle vurgulamak isterim.Bir diğer önem arz eden bir konuysa ne yazık ki bizler halen burada kiradayız.Gayrimenkullerimiz var oralara girmek istemiyorum ama açılan davaların her birini kazandık ve kurulan vakıf ile ilgli de Vakıflar Genel Müdürlüğünün bahsi geçen vakfa kayyum atanması yazısı İstanbul Bölge Müdürlüğüne geldi işte örnekleri.Ancak nedendir veya kimler bu işlemin yapılmasını durduruyor gereken yapılmıyor? Yıllardır Odamızı o tarihlerden bu zamana milyonlarca lira zarar uğrattıklarını yargı yoluyla ıspatladık ama bahse konu vakıfa kayyum atanması kararını daha uygulanmıyor şeklinde konuştu.

BİRİLERİ TÜRKİYE’DE EKONOMİK KAOS OYNUYOR…

Esnafların her gün değişen fiyat ekonomisi hakkında şikayetleri ve özellikle büyük marketlerin keyfi fiyat artışları konusunda ve ekonomiye dair şikayetleri dinleyen MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter şunları söyledi.Ataşehir Örnek Mahallesinde ev ziyareti sırasında bir hanımefendinin kendisine bir büyük mağazaya sabah peynir almak için gidiyorum fiyat başka akşama başka ve bütün mağazalarda durum aynı .Perişanız bu sabah akşam fiyat oynamaları artık çok tehlikeli durumlara geldi dedi.Bende onların yanında Genel Müdürü ve Ticaret Bakanımız Mehmet Muş beyi aradım ve o bölgeye eminim ki denetim elemanları gitmiştir.Bunlar elbette biliniyor ama birileri Türkiye’de ekonomik kaos oynuyor.Bu yaşadıklarımızın ekonomik bir temeli yok.Aklına esen fiyat etiketlerini şişiriyor.

Türkiye’de ne yazık ki ithal ettiğimiz enerji en başta geliyor.Enerji fiyatları tüm dünya’da çok artmış vaziyette.Amerika son kırk yılın en yüksek enflasyon rakamını gördü.Bizim yaşadığımız bu fiyat istikrasızlıklarının kaynağında birinci olarak salgın dönemi ikincisi malum Rusya Ukrayna savaşı var üzülerek söylüyorum ki üçüncüde Karaborsacılar,Fırsatçılar,Ganimet Avcıları bizim sizin emeğinizden,alın terinizden,geçinen alçaklar var.Hükümet kararlılıkla sonuna kadar üstüne gidiyor ve bizde sonuna kadar destekliyoruz.Fakat iç ve dış mihraklardan oluşan hain bir el bu fiyatlarla oynuyor huzurumuzla oynuyor.Türkiye ekonomik saldırılarla yıldırılmak istenirken ne yazık ki mağdur olanlardan biride esnaf ve sanatkarlarımızdır.

Zor günlerden geçiyoruz elbette ama bunu yenecek inançlı bir dirayet var.Bunu birlikte aşacağız,birileri zam,hayat pahallığı,fiyat arttı demekten başka malum ittifak ne yapıyor?Hiç bir şey.diyerek Millet İttifakına göndermede bulundu.