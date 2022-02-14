MHP'den Saray'a Saray'a ültimatom; Yeni düzenleme gerekli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin il başkanları ile Kızılcahamam'da bir araya gelmişti. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Semih Yalçın toplantı sonrası yazılı bir açıklamada bulundu.

AKARYAKIT FİYATLARINDAN DÜZENLEME ÇAĞRISI

Akaryakıt fiyatlarındaki artışı konuşan Yalçın, zamların ülkedeki ekonomik durumdan kaynaklanmadığını iddia etti.

Yalçın, akaryakıt fiyatları için düzenleme yapılması çağrısında bulundu ve şu ifadeleri kullandı:

“Akaryakıt fiyatlarındaki artış ise iç dinamiklerden çok, küresel piyasalarda petrolün varil fiyatlarının aşırı yükselmesinden kaynaklanmaktadır. Ancak akaryakıt fiyatlarındaki artışların bir sarmala dönüşmemesi ve tüketici yararına kontrol altına alınması için, vergiler başta olmak üzere bazı yeni düzenlemelere gidilmesi gerektiği de bir gerçektir. Mevcut iktidar bu gerçeği görerek çalışmalara başlamıştır."

“Adım Adım 2023 - İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantıları”nın 18 Şubatta İzmir Bayraklı'da başlayacağını, 125 ilçe ve altı ilde sürdürülecek çalışmalara ağırlık verileceğini belirten Yalçın, CHP’nin kendini güçlü saydığı il ve ilçelerde milletle buluşacaklarını belirtti.