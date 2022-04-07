MHP'de neler oluyor? Ankara kulislerini sallayan toplantı!

AKP'ye destek veren ve aynı ittifakta bulunan MHP'de farklı gelişmeler yaşanıyor. Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'un zamlara tepki gösterdiği açıklamaları sonrası ihraç istemiyle disipline sevkedilmişti.

Bu olaydan sonra MHP'de kulisler hareketlendi.

MHP'Lİ VEKİLLERDEN GİZLİ TOPLANTI

OdaTV'de yer alan habere göre MHP’li bir grup milletvekili Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş’ın Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki odasında toplantı yaptı.

CEMAL ENGİNYURT DA KATILDI

Toplantıya Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un da katıldığı belirtildi.

2018 seçimlerinde MHP’den milletvekili seçilen Cemal Enginyurt, "Tarım Bakanı bugün fındık üreticisine ihanet etmiştir" sözleri nedeniyle partisinden ihraç edilmişti.