Meral Akşener siyasi hedefini açıkladı; Başbakanlık talibim, 1. Parti olacağız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Kocaeli il başkanlığında düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Parti binasına gelen Akşener, ilk olarak burada partililerle bayramlaştı.

Daha sonra partililere seslenen Akşener, 2023 seçimlerine son derece hazır olduklarını ifade ederek şunları söyledi:

Şimdi bizleri çatıştırmak için, insanlarımızı çatıştırmak için ortaya koydukları her türlü abidik gubidik ortadan kalkıp gidiyor. Seçmeni etkilemiyor. Seçmeni velinimet haline getirdik hep birlikte.

"BAŞBAKANLIK’A TALİBİM"

Şimdi son olarak elbette Başbakanlık’a talibim, partimiz birinci parti çıkacak ona da inanıyorum ama bir şey daha inşallah yapacağız.

Siyasetçi takımının rahatını bozup, seçmenin her şeyin hakimi olduğu, seçmenin velinimet olduğu ve beraber el ele tutuşup bu harami düzeni helal oylarımızla yıktığımız bir yeni döneme gelmiş bulunuyoruz. Bunun da yol başçısı sizlersiniz.