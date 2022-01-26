Meral Akşener'in testi pozitif çıktı

İYİ Parti lideri Meral Akşener kötü haberi sosyal medyadan verdi. İYİ Parti lideri Meral Akşener, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. İYİ Parti lideri Meral Akşener'in sosyal medyadan yaptığı paylaşım şu şekilde:



"Yaptırdığım Kovid testim pozitif çıktı. Eşimle birlikte bir hafta boyunca karantinada olacağız. Çok şükür ikimiz de iyiyiz, kimse merak etmesin. Karantina sonrasında milletimizle buluşmaya kaldığımız yerden devam."