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Meral Akşener'in testi pozitif çıktı
İYİ Parti lideri Meral Akşener kötü haberi sosyal medyadan verdi. İYİ Parti lideri Meral Akşener, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.
POLİTİKA 26.01.2022, 21:18 Murat Aydın
İYİ Parti lideri Meral Akşener kötü haberi sosyal medyadan verdi. İYİ Parti lideri Meral Akşener, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. İYİ Parti lideri Meral Akşener'in sosyal medyadan yaptığı paylaşım şu şekilde:
"Yaptırdığım Kovid testim pozitif çıktı. Eşimle birlikte bir hafta boyunca karantinada olacağız. Çok şükür ikimiz de iyiyiz, kimse merak etmesin. Karantina sonrasında milletimizle buluşmaya kaldığımız yerden devam."
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