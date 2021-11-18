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Meral Akşener dolara isyan etti; ‘Artık yeter’ diyerek erken seçim çağrısı yaptı

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulunarak, "Bir an evvel ülkeyi seçime götürüp bu rezilliğe dur denmelidir" ifadelerini kullandı.

POLİTİKA 18.11.2021, 23:32 Murat Aydın
Meral Akşener dolara isyan etti; ‘Artık yeter’ diyerek erken seçim çağrısı yaptı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Faiz açıklamasının ardından yaşanan dolar çıkışı ve yeni rekorların üst üste gelmesi gündem olmdu. Erdoğan'ın açıklamasının ardındanMerkez Bankası'nın faiz kararına tepkiler dinmiyor. İYİ Parti lideri Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulunarak, "Bir an evvel ülkeyi seçime götürüp bu rezilliğe dur denmelidir" ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrasında dolar/TL kurunda 11 seviyesi de aşıldı. Dolarda gelen üst üste rekorların ardından muhalefet partilerinden de iktidara sert eleştiriler geldi.

ARTIK YETER

İYİ Parti lideri Meral Akşener sosyal medya hesabından ‘Artık Yeter’ etiketiyle Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslendi.

ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI

Akşener, “Paramızı pul, itibarımızı yerle bir ettin. Bu işte kastın varsa düpedüz ihanettir.
Yok eğer beceriksizliğin neticesinde bir gerçeklikse yapılması gereken bellidir: Bir an evvel ülkeyi seçime götürüp bu rezilliğe dur denmelidir” ifadelerini kullandı.

CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU VE AKŞENER EKONOMİ ZİRVESİ DÜZENLEMİŞTİ

Dolarda son günlerde yaşanan hızlı artış sonrası dün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Akşener bir araya gelmişti. İkili görüşmelerin ardından kameralar karşısına çıkıp erken seçim çağrısı yapmıştı.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Merkez Bankası’nın faiz kararı öncesi grup toplantısında yaptığı açıklamada şunları söylemişti;

“Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Bunu farklı yere çevirme gayretine girenlere diyorum ki boşuna uğraşmayın. Biz faiz belasını bu milletin sırtından kaldıracağız. Biz faize kesinlikle milletimizi ezdiremeyiz. Bunun başka çıkışı olamaz. Beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar, kusur bakmasınlar. Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam.”

#meral akşener #Artık Yeter #ARTIKYETER
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