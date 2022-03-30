Meral Akşener'den parti içi operasyon; İYİ Parti A Takımında görevler değişti!

İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener, başkanlığında gerçekleştirilen Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısında, Başkanlık Divanında değişikliğe gitti. Buna göre, Teşkilat Başkanı Koray Aydın Siyasi İşler Başkanı olurken partinin Teşkilat ve Gençlik Politikaları başkanlıkları doğrudan Akşener'e bağlandı.

Değişiklik kapsamında, Siyasi İşler Başkanı Cihan Paçacı Kurumsal İlişkiler Başkanı, Eğitim Politikaları Başkanı Şenol Sunat Seçim İşleri Başkanı, Seçim İşleri Başkanı Mehmet Tolga Akalın Milli Güvenlik Politikaları Başkanı, Toplumsal Politikalar Başkanı Ünzile Yüksel ise Kadın Politikaları Başkanı oldu.

Genel Sekreter Uğur Poyraz, Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır, Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Bahadır Erdem, Uluslararası Politikalar BaşkanıAhmet Kamil Erozan, Ortadoğu Politikaları Başkanı Salim Ensarioğlu, Yerel Yönetimler Başkanı Metin Ergun, Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale ve STK Başkanı Burak Akburakdivandaki yerini korudu.

Toplumsal Politikalar Başkanlığı görevine getirilen Ayfer Yılmaz, Eğitim Politikaları Başkanlığı görevine getirilen Sevinç Atabay ile Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanlığı görevine getirilen Rıdvan Uz ise divanda yer alan yeni isimler oldu.

Yeni Başkanlık Divanına, eski Kadın Politikaları Başkanı Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanı Yavuz Ağıralioğluve Milli Güvenlik Politikaları Başkanı Nuri Okutan giremedi.

GİK'te alınan Siyaset Akademisi Başkanlığının Genel Başkanlık bünyesinde yeniden yapılandırılması kararı çerçevesinde Mehmet Akalın, Doğa ve Çevre Politikaları Başkanlığının Gençlik Politikaları Başkanlığı altında yeniden yapılandırılması kararı çerçevesinde de Berna Sukas ve Arzu Önşen yeni divanda yer almadı.