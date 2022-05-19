Meral Akşener ; Atatürk ile cedelleşenler, Cumhuriyet değerleriyle savaş ilan edenler geldikleri gibi gidecekler

Meral Akşener Samsun’da konuştu. Atatürk ile cedelleşenler, Cumhuriyet değerleriyle savaş ilan edenler geldikleri gibi gidecekler

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Samsun’da Tütün İskelesi'nde başlattığı iktidar yürüyüşü ardından Bulvar Meydanı'nda kendisini bekleyen kalabalığa sesledi. Akşener, "En fazla 1 yılımız var. 1 yılın sonunda göreceğiz ki; Atatürk ile cedelleşenler, Cumhuriyet değerleriyle savaş ilan edenler, Cumhuriyetimizi ve Türk milletini var eden her türlü değerin içini boşaltanlar ve bizi kavga eder hale getirenler geldikleri gibi gidecekler" dedi. Akşener, konuşması ardından Onur Anıtı'na çiçek bıraktı.

İYİ Parti lideri Meral Akşener Samsun’da konuştu. Atatürk ile cedelleşenler Cumhuriyet değerleriyle savaş ilan edenler geldikleri gibi gidecekler

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Samsun'a geldi.

Tütün İskelesi'nde başlattığı iktidar yürüyüşü ardından vatandaşlarla birlikte Bulvar Meydanı'na geçen Akşener, burada kendisini bekleyen kalabalığa seslendi.

İlk adımın Samsun’da atıldığını kaydeden Akşener, “Yani Samsun, Türkiye’nin lehine, bu milletin lehine, bu milletin istikbal ve istiklaline yönelik tam 103 sene evvel, o atılan adımın arkasında durmuş ve bunu Anadolu’ya taşımış. O ilk adımı atanların etrafında durmuş, onların herhangi bir zarar görmesini engellemiş. Samsun bu. Bugün burada 19 Mayıs 1919’un ilk adımı için toplandık.” dedi.

Atatürk’le ve Cumhuriyet’in değerleriyle derdi olanların çok uzun bir zamandır 19 Mayıs 1919’u sadece spor bayramı olarak kutladığını savunan Akşener, böylece Atatürk’ün unutturulmaya çalışıldığını söyledi.

“19 Mayıs 1919’un ne manaya geldiğini, o ilk adımın nasıl atıldığını, o kişilere nelere mal olduğunu ama bu ülkenin istiklalini ve istikbalini kurtardığını ve bunun sonuncunda da istiklalin ve istikbalin bekçiliğini Atatürk tarafından Türk gençliğine verildiğini hatırlatmak, unutturmamak için buradayız” diyen Akşener, sözlerinin devamında şunları ekledi:

“En fazla 1 yılımız var. 1 yılın sonunda göreceğiz ki; Atatürk ile cedelleşenler, Cumhuriyet değerleriyle savaş ilan edenler, Cumhuriyetimizi ve Türk milletini var eden her türlü değerin içini boşaltanlar ve bizi kavga eder hale getirenler, değerlerimiz üzerinden bizi birbirimizin karşısına dikmeye çalışanlar, geldikleri gibi gidecekler. Sizin helal oylarınızla, demokrasiyle, sandıkta gidecekler. Dolayısıyla ey Türk gençliği bu milletin, bu memleketin ve bu cumhuriyetin hem bekçisisin hem sahibisin. Gücünün farkında olacaksın. Yarın değil bugün farkında olacaksın. Senin umudunu elinden aldılar, bilerek. Senin mutluluğunu elinden aldılar, bilerek. Senin hayallerini elinden aldılar, bilerek. Çünkü senin; bu ilk adımın, bu ilki adımı atanların, istikbalin ve istiklalin bekçisi olma görevini unutmanı istediler. Ama sen unutmadın, unutmayacaksın. Senelerce size ‘yarınımızın teminatı’ dediler, hayır. Siz bugünümüzün teminatısınız. Bu gençliğin umudunu elinden alanlar, hayallerini çalanlar, yandaşların tayin edildiği AK Parti ile alım merkezi haline gelen mülakatlar üzerinden bu ülkeye duyduğunuz umudu elinizden aldılar. Ama bu ülkede kalacaksınız, inadına kalacaksınız.”