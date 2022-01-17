Kılıçdaroğlu; Suriyelileri Davul-Zurna ile ülkelerine göndereceğiz

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ATO Kongre Merkezi’nde düzenlenen Hatay EXPO 2021 Ankara Lansmanında konuştu. Lansmana İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da katıldı. CHP Lideri Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın da katıldığı lansmanda yaptığı konuşmada şunları söyledi:



Sayın Genel Başkanım, Genel Başkanlarım; efendim Büyükşehir Belediye Başkanımız gerçekten de son derece güzel bir konuşma yaptı. Hatay’ı, Hatay’ın özelliklerini, tarihini, kültürünü, yemeklerini bütün ayrıntılarıyla anlattı.

Tarih konusunda gerçekten de Hatay’ın bir kadim kent olduğunu, sadece Türkiye için değil dünya tarihi açısından da önemli bir kent olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla inançların ve kültürlerin bir anlamda merkezi Hatay. Bizi davet etti Sayın Başkan, inşallah geliriz. Yarın sabah ne olacağını bilmediğimiz için… Ama inşallah ayın 1’inde, 1 Nisan’da bir şey olmaz, Hatay’da buluşuruz. Hatay’da olmak, Hatay kültürünü teneffüs etmek, yemeklerini tatmak, yaptığınız çalışmaları yerinde görmek elbette bizim için de son derece değerli.

Sayın Başkan, 900 bin Suriyeliye de ayrıca baktıklarını ifade etti ve Suriye’de yaşanan dramın Hatay’a büyük maliyetler çıkardığını da ifade etti. Sayın Başkanım, şöyle bir sözümüz var: En geç 2 yıl içinde Suriyeli kardeşlerimizi davulla, zurnayla kendi ülkelerine yolcu edeceğiz. Onların kendi iradeleriyle kendi ülkelerine gitmelerini isteyeceğiz. Elbette ki, onlar gidecekler, kendi topraklarında babalarının, dedelerinin, atalarının topraklarda üretmek isteyeceklerdir, çalışmak isteyeceklerdir. Dolayısıyla can ve mal güvenliklerinin sağlanmasını isteyeceklerdir. Bunun altyapısını oluşturacağız inşallah. Ve göreceksiniz Hatay eski görkemli günlerine yeniden kavuşacak.

İhracat merkezi aynı zamanda, Ortadoğu’ya açılan kapı aynı zamanda, olağanüstü bir ovası var, aynı zamanda güzel nehri var. Tarihi, coğrafyası, akarsuları, deniziyle olağanüstü güzel zenginliği var.

Kısaca bir şeyden daha söz edip sözlerimi bitireyim. Sayın Başkan, cumhuriyetin kuruluş yıllarına, 1918’lere ve o yıllarda bölgede Ortadoğu’da olup bitene de kısmen değindi. Okuduğum ve bildiğim kadarıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk’le saray arasında, yani imparatorluğun sarayı arasında, İstanbul arasındaki ihtilaf daha doğrusu uyuşmazlık önce İskenderun konusunda çıkmıştır. İngiliz askerleri sarayın izniyle İskenderun’dan Ortadoğu’ya geçeceklerdir. Gazi Mustafa Kemal o dönem görevlidir Suriye’de ve İngiliz askerleri oradan Ortadoğu’ya geçeceklerdir diye talimat gelmiştir. Gazi bunu kabul etmez ve sarayı tekrar uyarır der ki, “buradan geçecekler ama bu Hatay’ın bir anlamda kaybedilmesine yol açabilir.” Bunu uygun görmediğini ifade etmiştir. Saraydan tekrar bir talimat gelmiştir hayır buna izin vereceksiniz diye ve Atatürk o talimata uymamıştır. Dolayısıyla Hatay’ın böyle bir özelliği daha var. Hatay’ın korunması aslında daha çok eskilerde yani cumhuriyetin kuruluşundan çok önce Mustafa Kemal’in kafasında zaten vardır. Dolayısıyla Hatay’ı yeniden kazanmak ve bunu büyük bir diplomatik zaferle ve bütün dünyanın kabul edebileceği bir yapı içinde, bir anlayış içinde, bir hukuk sistemi içinde Türkiye Cumhuriyeti Devletine kazandırması olağanüstü güzel bir olaydır. Bu bizim tarihimiz açısından da, dünya tarihi açısından da son derece değerlidir.

Efendim cumhuriyete sahip çıkmamız konusunda beni ve Sayın Genel Başkanlarımızı da bir anlamda göreve çağırdığınız. Dediniz ki, “Ankara’dasınız, cumhuriyetimize hep beraber sahip çıkalım, Mustafa Kemal Atatürk’e sahip çıkalım, onun devrimlerine sahip çıkalım…” Şu sözü hep beraber veriyoruz aslında: “Cumhuriyetin ikinci yüzyılında güzel cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıracağız.” Zaten demokrasiyle taçlandıracak olanlar da Millet İttifakının temel aktörleridir. Beraber bu ülkede huzuru, bu ülkede barışı, bu ülkede kardeşliği, bu ülkede inançlara saygıyı, kültürlere saygıyı, kimliklere saygıyı hep beraber inşallah büyüteceğiz ve yeşerteceğiz. Bunu inşallah önümüzdeki süreç içinde, Nisan ayında gelir tekrar Hatay’da dillendiririz.

Efendim Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız gerçekten de Hatay için elinden gelen bütün çabayı gösteriyor Sayın Genel Başkanlarım. Gerçekten çalışıyor, üretiyor ve bu EXPO’nun Hatay’a gelmesi aslında başlı başına olağanüstü güzel bir olay. Katkısı dolayısıyla da sizlerin huzurunda Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ederim.