Kılıçdaroğlu'ndan "Bahçeli'nin Kandilleri" Paylaşımı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “elektrik faturasını ödeyemeyen milyonların sesi olabilmek için şahsi faturasını ödememe protestosu” başlattığını ve bunun üzerine MHP teşkilatlarından kendisine kandil ve gaz lambaları gönderildiğini belirtti. Genel Merkezdeki kütüphanesinde masanın üzerinde dizili halde duran bu kandilleri “Bahçeli'nin Kandilleri” mesajı ile paylaşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Koca MHP’yi ne hale getirdi, çok yazık. Halk acı içinde, Bahçeli ‘beşli çete’ savunmasında. Bahçeli ‘beşli çete’nin kârlarını savunadursun. Bu iş nereye kadar gidecekse gitsin. İşte tam oraya kadar gideceğim ve zamlar geri çekilecek” dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, elektrik zamları geri alınıncaya kadar evindeki elektrik faturasını ödemeyeceğini açıklamış, Bahçeli de buna tepki göstermişti. Bahçeli, “Her il teşkilatımızın Kılıçdaroğlu’na bir kandil göndererek aydınlanmasına yardımcı olmasını bekliyor, bu talimatımı paylaşıyorum” açıklamasını yapmıştı.

MHP’den gönderilen kandillerin kendisine gelmeye başladığını grup konuşmasında anlatan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu akşam da Twitter hesabından görüntülü bir paylaşım yaptı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun sadece “Bahçeli’nin kandilleri” mesajıyla paylaştığı ve masanın üzerinde bulunan 40 civarındaki kandil ve gaz lambası ile bunların altındaki kargo belgelerini gösteren videoda yaptığı açıklama şöyle:

“Sevgili halkım merhaba burası genel merkezimizdeki makam odamın hemen yanında bulunan küçük kütüphanemiz. Biliyorsunuz elektrik faturasını ödeyemeyen milyonlar için kendi şahsi faturamı ödememe protestomu başlatmıştım. Amacım ödeyemeyenlerin sesi olabilmektir. Beni elektriğimi kesmekle tehdit ediyorlar. Donacaksın diyorlar, karanlıkta kalacaksın diyorlar. Bunlar beyhude çabalar. Her şeyi göze alarak yola çıktım. Bu arada Bahçeli, AK Parti sözcülerinden daha ateşli bir ‘beşli çete’ savunucu olup çıkıverdi. Halkımız bu faturalardan acı çekiyor dedik diye, tüm MHP teşkilatlarına kandil göndertiyor. Bakın gelenlerin hepsi kütüphanemizdeki masada. Koca MHP’yi ne hale getirdi, çok yazık. Halk acı içinde, Bahçeli ‘beşli çete’ savunmasında. Bahçeli ‘beşli çete’nin kârlarını savunadursun. Bu iş nereye kadar gidecekse gitsin. İşte tam oraya kadar gideceğim ve zamlar geri çekilecek. Bu kandiller de hoş bir hatıra olarak müzemizde yerini alacak; Bahçeli kandilleri olarak.. Hadi iyi akşamlar”