Kılıçdaroğlu'ndan Afyon Giresun Şehitliği'ne ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin kurtuluş mücadelesinin kritik harekatlarından Büyük Taarruz’un 100’üncü yıl dönümünde, Afyonkarahisar Kocatepe’deki Zafer Yolu’ndan 15 kilometre yürüyüşe başladı. Çakırözü köyü üzerinden yapılan yürüyüşte Kılıçdaroğlu’na, CHP Gençlik Kolları’na üye gençler ve CHP kurmayları da eşlik etti.



Kılıçdaroğlu, yürüyüşün ardından Kocatepe Anıtı’nı ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, daha sonra Yüzbaşı Bayburtlu Agah Şehitliği ve Giresunlular Şehitliği’ne gitti. Kılıçdaroğlu, şehitlerin mezarlarına karanfiller bıraktı.Büyük Taarruz’un 100’üncü yıl dönümünde, Afyonkarahisar’daki 15 kilometrelik yürüyüşünün ardından Giresun Şehitliğini ziyaret eden Genel Başkan Kılıçdaroğlu’na, Genel Başkan Başdanışmanı ve İstanbul milletvekili Erdoğan Toprak,Afyonkarahisar milletvekili Burcu Köksal, Eskişehir milletvekili Utku Çakıözer, Eskiseşir milletvekili Jale Nur Süslü, Afyonkarahisar CHP İl BaşkanıYalçın Gürgöz Zeytinburnu Belediyesi eski Başkanı hemşerimiz Adil Emecan ve heyeti de eşlik etti

Kılıçdaroğlu, şehit mezarlarına karanfil bırakarak dua ettikten sonra Şehitlik alanında bulunan Giresun Konağı, Şehitlik Müzesi ve Şehitlik Abidesi hakkında ilgililerden bilgi aldı.

GİRESUN ŞEHİTLİĞİ

Giresun şehitliği, Afyonkarahisar Içsehisar ilçesi Doğanlar köyü sınırları içersinde, Dedesivrisi mevkiinde edilmiştir. Giresun ve yöresinden gelen gönüllülerin şehit olmasından dolayı "Giresun Şehitliği" adını almıştır. Ülkemizi işgal eden yunan ordusu, İlçemiz, Karaağaç ve Doğanlar köyü sınırları içerisindeki "kabaçkırar" ve "Dedesivrisi" mevkilerinde mevzilenmişlerdir. Kurtuluş savaşında Giresun ve yöresinden gelen gönüllülerinden oluşan 47. Alaya Topal Osman komuta etmiştir. Topal Osman emrindeki 47. Alay 26 Ağustos 1922 gece saat 02:30 ' da başlayıp 36 saat süren taaruzda yunan ordusunu Sivritepe mevkiinden atmıştır.

O geceyi 47. Alay bir taburu ile Kabaçkıran, iki taburu ile Dedesivrisi ve Evliya tepelerinden geçirdi.

Afyon ili iscehisar ilçesi doğanlar köyündeki Giresun şehitliği Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarının Koruma Müdürlüğünün 14.11.1988 gün ve 328 sayılı Kararı ile 1. Grup korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmiştir. İscehisar Çevre Güzelleştirme Derneği ile şehitliğine anıt ve tören alanı yapımı için Müze müdürlüğüne müracatı üzerine projesi çizdirilmiş Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarının Koruma Kurulunun 30.03.1990 gün ve 689 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Büyük Taarruz ve Başkumandanlık Meydan Muharebesi ile ilgili olduğundan, Doğanlar Sivritepe'deki Giresunlular Şehitliğinde her yılın Ağustos ayında devlet töreni ve STK’lar katılımı ile millet töreni düzenlenmektedir.