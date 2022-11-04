Kılıcdaroğlu'na 'Uyuşturucu soruşturması' (!)

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), uyuşturucuyla ilgili iddiaları nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu nedeniyle Ankara Cumhuriyet Savcılığı'nın CHP Lideri hakkında soruşturma açması bekleniyor. Dokunulmazlığı olan Kılıçdaroğlu hakkında Cumhuriyet Savcılığının dokunulmazlığının kaldırılması yönünde bir talepte bulunabileceği de tartışma konusu.

EGM'nin savcılığa verdiği dilekçede, Kılıçdaroğlu'nun 31 Ekim'de sosyal medya hesabından paylaştığı videodaki ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Kılıçdaroğlu’nun asılsız ve dayanaksız beyanlarla EGM'yi karalanmak istendiğini ifade etti.

Kılıçdaroğlu'nun "hakaret", "iftira", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarını işlediğini savundu.

Dezenformasyon Yasasında yer alan ve iptali için Anayasa Mahkemesi’ne taşınan, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak” düzenlemesi; siyasiler arasında ilk kez CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkındaki suç duyurusunun da gerekçesi oldu.

Hakkında bu suçlardan dava açılmasını istedi.

Kılıçdaroğlu ne demişti?

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’nin sosyal politikalardan sorumlu yöneticilerinden Hacer Foggo ile birlikte dün gece bir video yayınladı. Giderek yayılan metamfetamin bağımlılığına dikkat çekerek, AKP yönetiminin cari açığı kapatma kaygısıyla Türkiye’ye uyuşturucu baronlarını çektiğini ve Türkiye’yi metamfetamin üretim merkezine dönüştürdüklerini söyledi.

Kılıçdaroğlu “Her türlü kara paranın ülkeye girmesine göz yumdular. ‘Getir, nereden getirirsen getir. Kaynağını sormayacağım’ dediler. Bu kirli parayı, yani milyar dolarları, yani uyuşturucu paralarını Türkiye’nin cari açığının finansmanında kullandılar.” ifadesini kullandı.