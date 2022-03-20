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Kılıçdaroğlu Geçlerle 'Güç sende Senin elinde' de hitap etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Güç Sende, Senin Elinde" Gençlik Çalışması Lansmanı'na katıldı. Kılıçdaroğlu, "Birileri size ‘Giderlerse gitsinler’ diyor. Sizin şunu söylemeniz gerekiyor: ‘Hayır; biz gitmeyeceğiz, seni göndereceğiz’".

POLİTİKA 20.03.2022, 18:10 Murat Aydın
Kılıçdaroğlu Geçlerle 'Güç sende Senin elinde' de hitap etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Güç Sende, Senin Elinde" Gençlik Çalışması Lansmanı'na katıldı. Kılıçdaroğlu, "Birileri sizin gücünüzden korkuyor. Korktuğu için şunu söylüyor: ‘Giderlerse gitsinler.’ Ama sizin şunu söylemeniz gerekiyor: ‘Hayır; biz gitmeyeceğiz, seni göndereceğiz’". İşte ayrıntılar...CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Güç Sende, Senin Elinde" Gençlik Çalışması Lansmanı'nda konuştu. Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın doktorlar için 'Gidiyorlarsa gitsinler' sözlerine sert tepki gösterdi. 

Öte yandan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile çok sayıda CHP’linin katıldı.

Kılıçdaroğlu'nun satırbaşlarından öne çıkanlar:

“Uzun yıllardır ilk kez CHP toplumun bütün sorunlarına eğildi ve sağlıklı çözümler üretti. Gençler için 6 vaadimiz saydı arkadaşlarımız.

Yüzyıl içinde bu ülkede başbakanlar, bakanlar, fidan gibi gençler asıldı. Bu yüzyılda artık cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandırmak istiyoruz. Bunu yapacak olanlar gençler. Sizler değiştireceksiniz."

Birileri sizin gücünüzden korkuyor. Korktuğu için şunu söylüyor: ‘Giderlerse gitsinler.’ Ama sizin şunu söylemeniz gerekiyor: ‘Hayır; biz gitmeyeceğiz, seni göndereceğiz’ demeniz gerekiyor.

Ekonomiyi yönetemediklerini de önceden gördük. Sorumlu bir muhalefet yaptık. Önceden gördük ve uyardık. Nasıl çözüleceğini de anlattık. Ama onlar yapmadılar. 'Hayır, siz bilmiyorsunuz' dediler. Geldiğimiz tabloda Türkiye'nin tüm sorunlarını bildiğimizi ve çözümler ürettiğimizi de artık tüm dünya biliyor.

"ELEŞTİRİDEN KORKMAYACAKSINIZ"

Şunu unutmayın, her biriniz politik arenanın içindeyseniz eleştiriden korkmayacaksınız. Bir politikacının alkıştan çok eleştiriye ihtiyacı vardır. Benim görmediğimi başkası görebilir, benim duymadığımı başkası duyabilir. Eleştiri, hatayı tekrar etmeme açısından son derece önemlidir.

Siz alanda çalışırken CHP'ye ilişkin eleştiriler de gelecektir. Hemen itiraz etmeyin. Bizim katılmayacağımız bir şey olsa da 'haklısın' demeniz lazım. Eksiğimiz var mı? Evet var. Vatandaş bizi eleştiriyorsa ve bizim inanmadığımız bir eleştiri geliyorsa kabahat bizde. Biz ona kendimizi anlatmadık.

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