Kıılçdaroğlu; 'Mal varlığımı kuruşuna kadar araştırın...'

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu Grup toplantısbını Niğde'de yaptı. Niğde'deki toplantıda konuşan Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde herkesin mal varlığını kuruşuna kadar araştıracaklarını ifade ederek, MHP Lideri Devlet Bahçeli'den mal varlığını açıklamasını istedi... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Niğde'de gerçekleştirilen partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının satır başları şöyle oldu:

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının satır başları şöyle oldu:

"Niğde tarım açısından son derece zengin ve önemli bir kentimiz. İktidarda olanların Niğde'ye verdikleri sözleri tutmadıklarını biliyoruz. Bunların tamamını biliyoruz. İktidar olduğumuzda göreceksiniz Niğde'ye, Kayseri'ye, Nevşehir'e de neler yapılıyor göreceksiniz. Anadolu'nun içini boşalttılar, metropollere taşıdılar. Gençlerimiz büyükşehirlerin varoşlarında iş arıyor.

Buranın tarımda üretim üssü haline gelmesi lazım. Bütün dünya tarımın stratejik sektör olduğunu biliyor. Çiftçi üretmezse hepimiz aç kalırız. Şimdi her şeyi dışarıdan getiriyorlar.

Kaynakları beşli çeteye veriyorlar. Beşli çetelerden alıp millete tamamını vereceğiz. Kul hakkı yiyenlerle asla helalleşmeyeceğiz. Yüce yaradanın huzuruna bile kul hakkıyla kimse çıkamaz. Biz sevgi ve barış çerçevesinde kucaklaşacağız, helalleşeceğiz. Birbirimize merhamet edeceğiz. Bunların yaptığı gibi paraları alıp bir avuç rantiyeye vermeyeceğiz.

Cumhuriyet tarihinde bir ilk gerçekşleşiyor. Geniş kitlelerden, gelir bir avuç kişiye transfer ediliyor. Her birimiz yükselen fiyatlarla, bir avuç üst gelir grubuna milyonları milyarları aktarıyoruz. Kur korumalı mevduat ile. 5 ayda bir tek alın teri damlası damlatmadan 60 milyar 560 milyon aktı.

Bütün kadınlara bir sözüm var. Türkiye sathında hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Biz bunun için, bunların yirmi yıldır yardım yapıyorum dediklerini bir kenara atıyoruz, aile destekleri sigortasını getireceğiz. Bunlar fakirlere yardım yapıoyoruz diye kendi onurlarını sözde kurtarıyorlar. Yoksul hiçbir ailenin elektriği, suyu, doğalgazı kesilmeyecek.

Geldiler en düşük fiyatı verdiler üzümde. Üzüm kaç lira olsun diye soruyorlar, soran da üzüm tüccarı. Biz üreticiyi, destekleyeceğiz. EYT'lilerin sorunlarını defalarca söyledim, bunlar da dedi ki biz çözelim de bari Kılıçdaroğlu çözmesin. Aylardır çalışıyorlar, bir işi çözemediler. Çöz kardeşim, aylar yıllar geçti. Bunlar çözemezler. Bunlar Türkiye'de hangi sorunu çözdülar? Biz şu sorunu çözdük desinler. Malı götürme konusunda bunlardan daha mahir kimse yok. O kadar ayrımcılık yaptılar ki, 15 Temmuz şehidi, terör şehidi, Kıbrıs şehidi... Şehit bizim şehidimiz gazi bizim gazimiz. Vatanıyla ve bayrağıyla sorunu olmayan herkesin başımızın üstünde yeri var.

Suriyeliler... Şu soruyu sordum, Suriye'de biizm ne işimiz var. Niye kavga ettik. Şunu unutmayın, 33 askerimiz şehit edildi Suriye'de. Vuran Rusya'ydı. Devleti yöneten Erdoğan, 33 şehidimizin olduğu hafta nefesi Moskova'da aldı. Biz onun ayağına gittik niçin? 3 milyon Suriyeli geldi. Bütün Suriyeli kardeşlerimizi ülkelerine göndereceğiz.

Şahsileştirilen bir dış politika sadece bugün değil, yarın da bize zarar verecek. Dış politikanın kendine öz bir dili vardır. Başka bir ülkeye hakaret edilmez. Dış politikadaki bir yanlışlık derin izler bırakır. O neden büyükelçi olmak sıradan bir olay değildir. 15-20 yıl deneyim kazanmak demektir. Rüşvet alandan büyükelçi olur mu? Tayin ederseniz, o ülkede rüşvetçi olduğunu bilir, o adamın devletin sırlarını satmayacağını nerden biliyorsunuz. Mısır'la kavga ettik. Yeni gelen yönetime hakaret ettik. Mısır Ortadoğu'nun kilit taşıdır. Bu can bu tende olduğu sürece kimse benden papazı alamaz dedi. Papazı verdi mi, verdi. Bu tükürdüğünü yalamaktır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin itibarını yerle bir etmek demektir. Asla Esed ile konuşmayacağım, yan yana gelmeyeceğim... Kendisine mektup yazdım, Suriye ile kavga etme konferans düzenle dedim. Arap dünyasının işlerine karışmayalım... Putin talimat verdi şimdi görüşecek. Ben söylüyorum görüşmüyor, Putin söyleyince görüşüyor.

Bir isteğim var. Tüm siysekçiler mal varlıklarını açıklasın. Göreve geldiğimizde hepsinin mal varlıklarını ortaya koyacağız. Sayın Bahçeli mal varlığını bir açıklasın. Kimden ne saklıyor.

Bir hafta içinde Süleyman Şah türbesini kendi topraklarına getireceğiz. Kimsenin endişesi olmasın. Katar'a peşkeş çektiler. Katar tank mı yapıyor? Yapmıyor. İktidar olduğumuzda göreceksiniz, bir hafta içinde Tank Palet Fabrikası'nı şanlı ülkesine teslim edeceğiz. Dünyada hastanesi olmayan tek ordu Türk ordusu. Kavgayı sonlandıracağız, daha güzel bir Türkiye, gelişen bir Türkiye, hiçkimsenin inancından ötürü ötekileştirilmediği bir Türkiye... Bütün bunların hepsini yapacağız. Bunları yapmak için bize katılın. Herkesin katılması lazım.

Şenyaşar ailesinden bir kadın adalet istiyor. Ya kim öldürdü bunları? Yakalayın bunları. Bu adaletsizliğe karşı bi sesimizi kesecek miyiz."