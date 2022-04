Kemal Kılıçdaroğlu, Et ve Süt Kurumu'na alınmadı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, randevu talebine yanıt vermeyen Et ve Süt Kurumu'nun önüne gitti. Kılıçdaroğlu içeri alınmazken kapının da telle bağlandığı görüldü. Kılıçdaroğlu burada yaptığı açıklamada "Milletin Sesi Mitinglerine bayramdan sonra tekrar başlayacağız" ifadelerine yer verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Et ve Süt Kurumu'ndan randevu istediğini belirtmiş ve saat 10.00'da kurumu ziyaret edeceğini açıklamıştı.

Twitter hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Çocukların beslenme hakkının korunmasını konuşmak üzere Et ve Süt Kurumu'ndan randevu istedim. Herhalde bir yerlerden izin alamadılar ki ses yok!" ifadelerine yer vermişti

.

AĞBABA'DAN ET VE SÜT KURUMUNA TEPKİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Malatya İl Başkanlığı’nda İl Başkanı Enver Kiraz ve partililerin katılımıyla basın toplantısı düzenledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun randevu talebine yanıt vermeyen Et ve Süt Kurumu’na gittiğini ancak içeriye alınmadığını ifade eden Ağbaba, “Genel Başkanımız Et ve Süt Kurumu’na ziyarete gitmek istedi maalesef kapı yine telle, kilitle bağlandı. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, Et ve Süt Kurumu’na giremedi. Türkiye’de bürokrasinin ne kadar siyasallaştığının ve tek adamın emrine girdiğini en açık göstergesi” dedi.