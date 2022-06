İYİ Partili İşinsanından birlik çağrısı; "Ülke işgal altında"

Birlik ve beraberlik çağrısı yapan İYİ Partili iş İnsanı Mehmet Ali Uykur, “Çözüm üretelim. Ülke şu an işgal altında” dedi.



İYİ Partili iş insanı Mehmet Ali Uykur, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile partililere seslendi. Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Uykur, 13’üncü cumhurbaşkanını Millet İttifakı’nın seçeceğini dile getirdi.



“Birlik Olmamız, Beraber Olmamız Lazım”



Türkiye’nin farklı etkin yapılara sahip olduğunu ancak birliğin sağlanması gerektiğine vurgu yapan Uykur, “Ne kadar Alevi’ysem o kadar Laz’ım. Ne kadar Laz’sam o kadar Çerkez’im, ne kadar Çerkez’sem o kadar Abaza’yım. Ben bu memleketin çocuğuyum. Bu memleketin çocuğu olan herkesin böyle düşünmesi lazım. Birlik olmamız, beraber olmamız lazım. Alevi’siyle, Sünni’siyle, Kürt’üyle, Laz’ıyla, Çerkez’iyle... Biz bir olmalıyız. Bir olursak kendi ülkemizi savunuruz. Biz bir olacağız ve Allah’ın izniyle, Genel Başkanımızın izinde, 13’üncü Cumhurbaşkanı’nı da biz seçeceğiz. Türkiye Cumhuriyet’inin yeni başbakanı da Allah’ın izniyle Meral Akşener olacak” dedi.



“Çözüm Üretelim”



Ülkenin işgal altında olduğunu da dile getiren Uykur, “Geçmişteki Kuva-i Milliye ruhuyla, Kurtuluş Savaşı’nda olduğu gibi, Çanakkale ruhuyla hepimiz kenetleneceğiz. Bu zalim saltanata son vereceğiz. Ülke talan edilmiş ya talan edilmiş. Bugün İstanbul Hava Limanı, satıldı... Kimin haberi var? Kimsenin haberi yok... Atatürk Hava Limanı, niye yıkıyorsun? Kullanış olarak da çok güzel bir yer. ‘Millet bahçesi.’ Ya bu memleketin millet bahçesine ihtiyacı yok, bu memleketin üretime ihtiyacı var, tarıma ihtiyacı var, gençlerin yarına hazırlanabilmesi, ülkesine sahip çıkması için işe ihtiyacı var. Biz bunları dile getirelim, buna çözüm üretelim. Ülke şu an işgal altında” ifadelerini kullandı.



“Her İnsana Dokunacağız”



İYİ Parti olarak her insana dokunmak zorunda olduklarına dikkat çeken Uykur, “Her insana gideceğiz, her insana dokunacağız, çünkü insanlar bunu bekliyor. Bugün benim evime gelip, televizyonu yapan Batmanlı bir arkadaşım, ben ona söylemesem haberi yok, -belki var- sadece ‘Ekonomik sorun var’ diyor. Ben detayını anlattım. Bu mücadelenin Sayın Genel Başkanımızın liderliğinde, beraber hareket ettiğimizi anlattım. Ben bunu anlattığım için, bana inandı ve partiye üye oldu. Herkese anlatmamız lazım” şeklinde konuştu.