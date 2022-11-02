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İyi Parti'ye sürpriz katılım...
Ak Parti Milletvekili Orhan Miroğlu'nun yeğeni Baren Miroğlu İyi Parti'ye katıldı. İ
POLİTİKA 02.11.2022, 10:00 02.11.2022, 10:19 Murat Aydın
Ak Parti Milletvekili Orhan Miroğlu'nun yeğeni Baren Miroğlu İyi Parti'ye katıldı. İyi Parti'ye Katılan İnşaat Mühendisi Baren Miroğlu, ülkenin gidişinin iyi görülmediğini ifade ederek , Türkiye'nin idari yönetimine bir kadın eli değmesi gerektiğini vurguladı.
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