İYİ Parti'den TBMM'ye teklif: 2022 bütçesi geri çekilsin

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ekonomi kurmaylarını topladı, türkiye gündeminde ekonomideki son gelişmeleri değerlendirildi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ekonomi kurmaylarını topladı, türkiye gündeminde ekonomideki son gelişmeleri değerlendirildi. Toplantıdan sonra yapılan açıklamada, "Bütçe görüşmelerinin sürdüğü bu dönemde, yaşanan bu gelişmeler sonucunda; bütçe açığı, borçlanma, faiz kısır döngüsüne girilecektir. Görüşülmekte olan 2022 bütçesi, anlamını yitirmiş olduğu için geri çekilmelidir. Erdoğan, gün siyaset yapma günü değil, ülkenin menfaatlerini koruma günüdür." denildi.

Toplantı sonrasında İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale ve ekonomi heyeti, “Bütçe görüşmelerinin sürdüğü bu dönemde, yaşanan bu gelişmeler sonucunda; bütçe açığı, borçlanma, faiz kısır döngüsüne girilecektir. Görüşülmekte olan 2022 bütçesi, anlamını yitirmiş olduğu için geri çekilmelidir” açıklaması yaptı. İYİ Partililer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, “seçim kararı alması” çağrısında bulundu.

İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale ve ekonomi heyeti, Genel Başkan Meral Akşener ile “acil toplantıda” buluştu ve ardından basın açıklaması yaptı. Özlale, döviz kurlarındaki artışa yönelik, “Partili cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtiğimizden beri TL’deki değer kaybı Şubat 2001 krizinden daha fazladır” dedi.

Özlale şöyle konuştu:

“SON BİR HAFTADA CEBİMİZDEN 20 LİRA DAHA FAZLA ÇIKTI:

Türk lirası, Erdoğan’ın açıklamalarından sonra da değerinin dörtte birini kaybetmiştir. Yönetim sistemindeki keyfiyetin tetiklediği bu kriz, başta dar gelirli vatandaş olmak üzere sanayicimizi esnafımızı derin bir dar boğaza sürüklemektedir. Sadece son bir haftada her birimizin cebinden 20 lira daha fazla çıkmıştır. Hepimizin cebinden çıkan bu para faizcilerin, yandaş müteahhitlerin ve yabancı fonların cebine girmiştir.

BİR YIL İÇERİSİNDE 170 MİLYAR DOLAR FAKİRLEŞTİK:

Bir yıl içerisinde tam 170 milyar dolar fakirleşen bir ülke haline geldik. Buradan Erdoğan’a seslenmek istiyoruz: Gün, piyasayla akılla bilimle ekonominin gerçekleriyle inatlaşma günü değildir. Gün, vatandaşın, esnafın, çiftçinin dertlerine sırt çevirme ve bildiğini okuma günü de değildir. İzlenen strateji Türkiye’yi bir enflasyon devalüasyon sarmalına sokmuştur. Buradan çıkacak olan sonuç maalesef hayat pahalılığı ile sınırlı kalmayacaktır. Firmaların bozulan bilançoları bir reel sektör krizini tetikleyecektir. Bunun bir sonucu olarak servet el değiştirecek ve üretim tesislerimiz kelepir fiyatına yabancıların eline geçecektir. Bir ödemeler dengesi krizi çıkma ihtimali çok kuvvetlenmiştir. Daha da kötüsü, zorlu kış şartları öncesinde yoklukla karşılaşılacaktır.

2022 BÜTÇESİ GERİ ÇEKİLMELİDİR:

Bütçe görüşmelerinin sürdüğü bu dönemde, yaşanan bu gelişmeler sonucunda; bütçe açığı, borçlanma, faiz kısır döngüsüne girilecektir. Görüşülmekte olan 2022 bütçesi, anlamını yitirmiş olduğu için geri çekilmelidir. Erdoğan, gün siyaset yapma günü değil, ülkenin menfaatlerini koruma günüdür. Hakikat kimseye zarar vermemiştir, asıl yanlış olan insanın kendi yanlışlarını ısrarla sürdürmesidir. Yanlışlarınızda ısrar ettiğinizi ve hakikate dönme niyetinizin olmadığını üzülerek görüyoruz. Size çağrımız, bir an önce seçim kararı alıp ülkenin önünü açmak ve milleti rahatlatmaktır. Türkiye düşmanlarını daha fazla sevindirmenin anlamı yoktur.”