İnanılacak gibi değil! HDP'li Meclis Üyesi Mehmet Carti MHP'ye geçti

Mardin'in Artuklu İlçesi'nde 31 Mart 2019'daki yerel seçimlerde HDP'den meclis üyesi seçilen Mehmet Carti, 2020 yılının Eylül ayında HDP'nin kendisiyle ilgili ırkçı söylemlerinden dolayı istifa etti. Carti, MHP'ye geçerek Mardin'in tek MHP'li meclis üyesi oldu.

Medyascope‘tan Ferit Aslan’ın haberine göre HDP’nin o dönemki yazılı açıklamasında, Carti’nin seçildiği günden ihraç edildiği güne kadar meclis toplantılarına düzenli katılma konusunda eksik davrandığı, sorumluluğunu yerine getiremediği, kendisi ile görüşülmesine rağmen tutumunda ısrarcı olduğu belirtildi.

Açıklamada, Artuklu’ya bağlı Ortaköy Mahallesi’nde yaşanan DEDAŞ protestoları ile birlikte Carti’nin halkın yanında durup çözüm endeksli bir duruş göstermediği belirtilerek, “Mehmet Carti’nin partimizin ilke prensiplerini esas almayan ve halkımızın kendisine verdiği sorumluluğu yerine getirmeyen davranışlarından dolayı partimiz ile olan tüm ilişiği kesilmiştir. Benim bunu önlemek istememe rağmen HDP'liler buna çok seviniyorlar buna karşı çıktığımız için HDP'li meclis üyeleri bana etmedikleri hakaret kalmadı. Bu olay zaten kırılma noktası oldu bu olaydan sonra burada kalmam anlamı yok diyerek istifa dilekçemi yazıp onlara gönderdim."



“MHP'NİN SİYASETİNİ BEĞENDİM”



İstifa kararı sonrasında parti yöneticileri tarafından aranarak istifadan vazgeçirmek istendiğini belirten Carti, “Sonrasında ilçe yöneticileri beni aradı ‘bende kimseyle muhatap olmak istemiyorum gereğini yapın bekleyeceğim' dedim. Kalmam için çok şey yaptılar ama İki ay beklememe rağmen değişen bir şey olmadığını gördüm. Bunlar ırkçılık faşistlik yaptılar, HDP buradaki halkı temsil etmiyor yanlış partide yanlış siyaset yaptım. Biz aile olarak devlet ve milliyetçi insanlarız MHP'nin buradaki tek meclis üyesiyim. Benim ailemin tamamı milliyetçi insanlar. MHP'li bir tek ben varım. MHP'nin siyasetini beğendim ve gerçekten burada hizmet etme noktasında bu partide daha rahat hareket edebileceğimi düşündüğüm için MHP'ye katıldım. Bu olaydan sonra bir süre bağımsız kalmıştım bazı yakın arkadaşlarımla görüştükten sonra MHP'ye katılma kararı aldım” ifadelerini kullandı