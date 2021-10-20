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İçişleri Bakanı Soylu'dan, Diyarbakır çıkarması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da coşykuyla karşılandı. Soylu, Muhtarlar, Diyarbakır Anneleri ve gençlerle buluştu. Konuşmalarında özellikle CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu herdef alan Soylu, 2023 seçimleri için AKP'ye sahip çıkılmasını istedi.

POLİTİKA 20.10.2021, 14:53 20.10.2021, 15:30 Murat Aydın
İçişleri Bakanı Soylu'dan, Diyarbakır çıkarması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Hafıza Odası'nı açanlara bakarsanız CHP'liler ve HDP'liler yan yanalar. Bu Hafıza Odası'nda Dürümlü'de katledilenler, türküleriyle yüreklerimizi yakan Aybüke öğretmen, bir köydeki 3 aylık, 6 aylık bebek var mıydı? Neyi temizlemeye çalışıyorsunuz, neyi temizleme gayreti içerisindesiniz." dedi. Öte yandan Soylu, Diyarbakır'da esnaf ziyaretinde bulundu, gençlerle bir araya geldi.

Soylu, bir otelde Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen programda, afetlerde ve koronavirüsle mücadele sürecinde muhtarların yürüttüğü çalışmaların önemine değindi.

Milletin dertleri ve sıkıntılarının ilk adresi, devletle ilk temas noktasının muhtarlar olduğunu dile getiren Soylu, muhtarlara yönelik yapılan çalışmaları aktardı.

Dün akşam yaşadıkları bir gelişmenin kendilerine önemli bir fotoğrafı gösterdiğini ifade eden Soylu, şöyle konuştu:

"Aslında 10 Batılı büyükelçi, bükemedikleri bileği öpmek yerine dün bizi tehdit etmeyi seçtiler, böyle bir bildiri yayınladılar. Tehdidin içeriği çok önemli değil. Vız gelir, tırıs gider. Bizim için önemli olan Batı'yı, bu 10 ülkeyi bu davranışa iten motivasyonun kaynağını görmektir. Batı şu anda Türkiye'ye karşı bir cinnet halindedir. Siz nasıl Akdeniz'de bize sormadan dolaşırsınız? Siz nasıl Azerbaycan'da bir irade ortaya koyarsınız? Siz nasıl Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile birlikte iki kardeş oturur da Maraş'ı tekrar açarsınız? Siz nasıl 40 yıl yatırım yaptığımız PKK, FETÖ hatta DEAŞ terör örgütünü bitirirsiniz? Siz nasıl PKK'ya yönettirdiğiniz belediyelere bu milletin evlatlarını görevlendirirsiniz de surda gedik açtırmazsınız, bu milletin vergileriyle yine bu millete hizmetkar olursunuz?"

hafta önce Hakkari'de yürürken bir kızın yanına geldiğini, ve üniversiteyi kazandığını ilettiğini aktaran Soylu, "Tıp fakültesini kazandığını söyledi. 2016'da Hakkari'de tıp fakültesini kazanan evlat sayısı 0. 2017, 2018 ve 2019'da 0, 2020'de 4 ve 2021'de 19. Tayyip Erdoğan'ın yaptığı bu ülkenin kız çocuklarını okutmak, bu ülkenin annelerini huzurlu yapmak ve bu ülkenin insanlarını birbirine kardeş yapmaktır." diye konuştu.

ESNAF ZİYARETİN BULUNDU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da esnaf ziyaretinde bulundu, gençlerle bir araya geldi.

Bakan Soylu, kentteki temasları kapsamında, merkez Yenişehir ilçesi Ofis Semti'ndeki Sanat Sokağı'nda esnafı ziyaret etti.

Esnafla çay içip, sohbet eden Soylu, görme engelli bir kitap satıcısından birkaç kitap satın aldı.

Karşılaştığı vatandaşlarla fotoğraf çektiren Soylu, daha sonra Millet Kıraathanesi'nde gençlerle görüştü.

GENÇLERİN SORULARINI CEVAPLADI

Soylu, sohbet ettiği gençlerin sorularını da yanıtladı.

Bakan Soylu'ya ziyaretlerinde, Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Ebubekir Bal ve Oya Eronat ile AK Parti İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın da eşlik etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için iki yılı aşkındır HDP Diyarbakır İl Binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri ile kahvaltıda bir araya geldi. Diyarbakır Öğretmenevinde gerçekleşen ve basına kapalı programda, Bakan Soylu ailelerle sohbet etti

Öğretmenevi'nde düzenlenen kahvaltı annelerle görüşen Soylu, ailelere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Bakan Soylu, ailelerle tek tek sohbet ederken, aileler devletin kendilerine verdiği destekle çocuklarına kavuşacakları inancında olduklarını söylediler.

Basına kapalı gerçekleşen kahvaltı programına İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Vali Münir Karaloğlu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İller İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Kürşat Kırbıyık, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, AK Parti Milletvekili Ebubekir Bal, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Şerif Aydın da katıldı.

#içişleri bakanı süleyman soylu #Diyarbakın
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