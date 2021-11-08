banner314

banner325

Son Dakika

Hüseyin Baş: Atatürk İstanbul’un ikinci Fatihi’dir

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, Türkiye Cumhuriyeti'nunun kurucu Lideri Mustafa Kemal Atatürk'e karşı eleştirilere yönelik "Atatürk ile sorun yaşayanlar İngiliz ve Yunan sermayesinin uşaklarıdır" iddiasında bulundu. Baş; "Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı olmasaydı biz bugün önceki hiçbir fethimizi kutlayamayacaktık" dedi.

POLİTİKA 08.11.2021, 00:36 Murat Aydın
Hüseyin Baş: Atatürk İstanbul’un ikinci Fatihi’dir

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş Hatay’da partisinin il kongresine katıldı.
Fehmi Uçar’ın yeniden il başkanı seçildiği kongrede konuşan Hüseyin Baş, Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik durumla ilgili değerlendirmeler yaptı.
“Bize bir mahkumiyet psikolojisi yaşatıyorlar.” diyen Baş, “Biz mahkumiyet sınıfındaki insanlarız. Yokluğa, parasızlığa mahkum edildik, sosyal statümüz düşürüldü. Bizi bir çemberin içine aldılar ve 'dünya seni kıskanıyor' diye diye dünyaya rezil ettiler, Türk milletini dünyaya rezil ettiler. Böyle bir şey olabilir mi! İşte o zaman biz millet olarak bunun karşısında duracağız.” ifadelerini kullandı.

“Marketlere kesilen cezalar vatandaşa ödensin”

Vatandaşın ağır vergi, ceza ve zamlar altında ezildiğini belirten BTP lideri şöyle konuştu; “Çok basit bir matematik koyuyorum ortaya. Yüzde 18 KDV var, kimi arabada yüzde 220 ÖTV var. Bu milletin cebinden bunu alarak bu ülke güçleniyorsa biz KDV'yi yüzde 58 yapalım, ÖTV'yi yüzde 500 yapalım, milleti 300 lira asgari ücrete mahkum edelim ve ekonomi kalkınsın. Adam kalkmış marketlere 2,5 milyar lira ceza kesmiş, mantığa bak! Bu parayı kimden aldı bu marketler?  Sizden aldı, benden aldı: Parayı niye bize vermiyorsun? Şimdi o marketler 2,5 milyar liranın zararını kimden çıkaracak? Yine bizden çıkaracak. İşte bu ülkedeki enflasyonun, pahalılığın temelinde vergiler, cezalar ve hukuksuz işlemler yatıyor.”

“Ayasofya’da mevlid için başvurduk, müftülük karıştı”

Mustafa Kemal Atatürk’ün vefat yıl dönümü olan 10 Kasım’da Ayasofya’da Atatürk adına mevlid okutmak için yaptıkları girişime de değinen Hüseyin Baş, “Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde Cumhuriyetimizin kurucusu merhum Mustafa Kemal Atatürk için 10 Kasım'da Mevlid-i Şerif okutmak üzere İstanbul Valiliği'ne başvuru yaptık. Niye valiliğe başvurduk? Önce biz müftülüğe gittik, müftülük karıştı, müftülük almadı dilekçemizi. Aklınızda olsun Ayasofya müftülüğe değil, hala valiliğe bağlı!” dedi.

“Bugün bütün Fetihleri Atatürk sayesinde kutluyoruz”

Neden böyle bir başvuru yaptıklarını da anlatan BTP lideri şu dikkat çekici ifadeleri kullandı; “Bakın Atatürk 4,5 yıl İngiliz işgali altında kalmış bir İstanbul'u işgalden kurtardı. İstanbul'un iki tane fatihi vardır. Birisi 1453 yılında İstanbul'un kapılarını Türklere açan Fatih Sultan Mehmet Han'dır, ikincisi de, diğer bütün fetihlerimizi anlamlı kılan, bugün bu fetihleri kutlamamızın arkasındaki teminat olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür.  Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı olmasaydı biz bugün hiçbir fethimizi kutlayamayacaktık. İsimlerimiz bile Türkçe olmayacaktı. Biz bunların tamamını Atatürk'e borçluyuz. Biz kurucumuz için Ayasofya'da mevlid okutmak için başvuru yaptık ve tabi kuduranlar oldu, izin vermeyiz diyenler oldu. Ben bu insanların Atatürk ile ne alıp veremediği var anlamıyorum diyeceğim de anlıyorum biliyorum. Atatürk ile sorun yaşayanları gördüğünüzde hiç kuşkunuz olmasın; O, emin olun ki İngilizin sermayesinin uşağıdır, Yunanın sermayesinin uşağıdır. Başka hiçbir şey olamaz.”

“50 yılınızı daha çaldırmayın”

Bağımsız Türkiye Partisi olarak Türkiye’nin gelecek 50 yıllarını kurtarmaya talip olduklarını da ifade eden Hüseyin Baş, “Benim ne iktidar partisi ile ne muhalefet partileri ile çekiştiğim bir durum yok. Sadece bir soru soruyorum; yıl 2050- Türkiye Cumhuriyeti, ne hayal ediyorsun? Bırak 2022'yi,2023'ü. Bırak bana 1071'de Malazgirt'ten girdim bin sene sonra 2071'de şunu yapacağım demeyi, benim çocuğumun yaşayacağı dijital dünyaya sen ne anlatıyorsun? Size bunun cevabını verene gidin oyunuzu verin ama bunun cevabını size veremiyorlarsa emin olun bugün yaptıkları siyaset sizin gelecek 50 yılınızı daha çalmak içindir. Bakın gelecek 50 yıllarımızı çaldırmayalım, gelin bu 50 yılları birlikte inşa edelim. Atatürk'ün 'En hakiki mürşit ilimdir' sözü ile birlikte ilimi kullanalım, bilimi kullanalım, teknolojiyi kullanalım ve hakikaten geleceğin dünyasında babam Prof. Dr. Haydar Baş'ın her zaman söylediği kainat devleti olacak Türkiye Cumhuriyeti'ni hem birlikte inşa edelim.”dedi.

#MustafaKemalAtatürk #HüseyinBaş #Bağımsız Türkiye Partisi #Genel Başkanı Hüseyin Baş
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
12
açık
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 13 Kasım 2021
İmsak 06:14
Güneş 07:42
Öğle 12:53
İkindi 15:30
Akşam 17:55
Yatsı 19:17
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6
banner344
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3
sanalbasin.com üyesidir