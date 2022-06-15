Hüseyin Baş: Atatürk fabrika kurdu, bunlar fabrika satıp dışarıdann buğday alıyor

Türkiye genelinde ‘Mevzu Ekonomi: Çözüm Milli Ekonomi Modeli’ programları başlatarak gerçek gündemin ekonomi olduğunu ifade eden Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş ekonomi üzerine değerlendirmelerini farklı platformlarda yapmaya devam ediyor.

Twitter hesabından paylaşım yapan Hüseyin Baş, “Türkiye insanların yaşadığı değil, hayatta kalmaya çalıştığı bir yer haline getirildi” dedi.

BTP lideri bir diğer paylaşımında ise “Halkına IBAN veren değil halkından IBAN isteyen bir hükümet lazım” ifadelerini kullandı.

“Okan Bayülgen uykusuzlar kulübü görsün”

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş twitter sohbet odasında ise takipçileriyle sohbet etti.

Gece yarısı gerçekleşen sohbete, “Bu benim ilk sohbet odası deneyimim. Okan Bayülgen gelsin uykusuzlar kulübü görsün” diyerek başlayan Hüseyin Baş, ülke meseleleri üzerine hem takipçilerinin görüşlerini aldı, hem de kendi düşüncülerini aktardı.

Zamların sorumlusu kim?

Fiyat artışları üzerine gelen şikâyetleri dinleyen BTP lideri zamların sorumlusunun küçük esnaf olmadığın söyledi.

“Bu fiyat artışları veya işte piyasadaki pahalılığın sebebi aslında küçük esnafın fiyatlara zam yapması değil. Bu tip yerler dükkânlar aslında ekonominin temelini oluşturuyor. Piyasa döngüsünün temelini oluşturuyor” diyen Hüseyin Baş şöyle devam etti, “Fiyat artışları nereden kaynaklanıyor diye baktığımız zaman yukarıda büyük tekellerin kazandığı parayı yeterli görmeyişi ve bizim cebimizdeki paraya göz dikmelerinin sonucu olarak maliyetler yükseliyor. Bu maliyetlerin yükselmesi sonucu olarak bizim o esnaf dediğimiz ayakta kalabilmek için fiyatlara sürekli zam yapmak zorunda kalıyor. Böyle bir döngüden çıkamıyoruz biz. Yani bugün ekmeğe gelen zammın sebebi fırıncı değil. Sebep buğday fiyatlarının artması, lojistik fiyatlarının artması, yakıtlara işte petrole, doğalgaza ve mazota gelen zamlar vs.

“Atatürk portakal satarak fabrika kurdu, bunlar fabrika satıp yurt dışından buğday bekliyor”

Türkiye’nin buğday yetiştirebilen bir ülkeyken yanlış tarım politikaları sonucu ithalatçı bir ülke konumuna geldiğini ifade eden BTP lideri, “Dolayısıyla burada sebebi ve sorumluluğu küçük esnafta aramaktansa bizim yönetim tarzımızın, bizim mantalitemizin değişmesi lazım. Bunu değiştirmediğimiz sürece bu zamlarla biz her zaman mücadele etmek durumunda kalacağız. Şöyle örnek verelim; Ukrayna ile Rusya savaşta olan iki ülke ve bunlar bizim buğday ithal ettiğimiz devletler. Bu ülkelerden biz buğday bekliyoruz, hatta hatırlıyorsunuz işte davul zurna ile ayçiçek yağının gemilerle gelmesini kutladık. Biz böyle bir duruma geldik. Halbuki Türkiye Cumhuriyeti, Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet portakal satarak fabrika kurmuştur. Şimdi fabrikalarımızı satıp yurt dışından buğday bekler hale geldik. Zamların temelinde bu yatıyor” dedi.