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HDP'li Güzel'e Bahçeli'den sert tepki: TBMM'de terörist istemiyoruz, dokunulmazlığı kaldırılmalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin TBMM'deki grup toplantısında teröristle silahlı ve sarmaş/dolaş fotoğrafı ortaya çıkan HDP'li Milletvekili Semra Güzel'i hedef aldı. Bahçeli "Biz, TBMM'de terörist istemiyoruz, dokunulmazlığı kaldırılmalı.

POLİTİKA 11.01.2022, 14:26 Murat Aydın
HDP'li Güzel'e Bahçeli'den sert tepki: TBMM'de terörist istemiyoruz, dokunulmazlığı kaldırılmalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin TBMM'deki grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Bahçeli, HDP'li vekilin teröristle fotoğrafının çıkmasına ilişkin "Biz, TBMM'de terörist istemiyoruz, dokunulmazlığı kaldırılmalı. Biz terör örgütüne eleman devşiren HDP'yi Türk siyaset hayatında 1 saniye bile görmeye tahammül edemiyoruz" dedi. Bahçeli muhalefetin erken seçim çağrılarına tepki göstererek "Dün hedef Bülent Ecevit'ti, bugün Recep Tayyip Erdoğan'dır. Kurgu aynıdır. Demokrasi düşmanlarının Sayın Cumhurbaşkanımızı göndermeye gücü asla yetmeyecektir" ifadelerini kullandı. Bahçeli, Türk Tabipleri Birliği'nin TURKOVAC aşısına ilişkin açıklamaları nedeniyle de "Bu örgüt koronavirüsün Omicron varyantı gibidir. Türk Tabipler Birliği bugün değilse ne zaman kapatılacaktır?" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM’de partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, Türk milletinin terörizmin hain planlarına, terör örgütlerinin kanlı saldırılarına baş eğmeyip diz çökmeyeceğini belirterek terörizmin hiçbir şekli, türü, türevinin masum ve meşru olmadığını söyledi. Bahçeli, Türkiye’nin üstesinden gelinmesi kaçınılmaz olan öncelikli sorununun bölücü terör olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Terör sorunu ülkemizin henüz kabuk bağlamamış yarasıdır. Zaman zaman kanatılan bu yara açık olduğu müddetçe üzerine konmak için fırsat kollayan pek çok iç ve dış mahreçli haşarat ve husumet odağı çıkacaktır, bugüne kadar da çıkmıştır. Ekonomik istikrarımızın sürekliliği, siyasal dirliğimizin sürdürülebilirliği, toplumsal huzurumuzun sükuneti, bölgesel ve küresel caydırıcılığımızın sürati terörle mücadeleden alınacak kalıcı ve kesin sonuçlara bire bir bağlıdır. Sınırlarımızın mücavir alanlarında, dağlarda, şehirlerde, mezralarda, belediyelerde, bürokraside ve Gazi Meclis’te bölücü teröristleri temizlemedikten, her anlamda yüzleşmedikten sonra rahat bulamayız, güvende olamayız. Nitekim ellerinde hançer ile arkamızdan dolaşıp gaflet ve rehavet anımızı kollayan alçakları köklü bir tasfiye ve tecziye süreciyle berhava etmek mecburiyeti omuzlarımızdadır. Milli bekamız, milli birliğimiz, milli güvenliğimiz buna bağlıdır. Bayrak inmesin diye yavrularını mezara indiren şehit analarına, şehit babalarına vefa ve minnet borcumuzu kesinlikle ödemek durumundayız. Biz TBMM’de terörist istemiyoruz."

#Sondakika #HDP
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