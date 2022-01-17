Giresun'da AKP'nin Daraltılmış Danışma Toplantısı devam ediyor

Giresun’ da AK Parti 16 ilçeleriyle Ocak Ayı Daraltılmış İlçe Danışma Meclisi toplantıları devam ediyor. Geçen hafta itibariyle 14 ilçenin yaptığı, bu hafta da Espiye İlçe Başkanlığının ve Şebinkarahisar İlçe Başkanlığının yapacakları toplantılar ile tamamlanacak.

Daraltılmış Danışma Meclisi Toplantıları, yoğun katılımın gözlemlendiği, İlçelerin sorunları, yapılan yatırımların, yapılacak çalışmaların istişareleri ve değerlendirmeleriyle gerçekleşti.

Toplantılara, Milletvekili Kadir Aydın, Milletvekili Sabri Öztürk ve İl Başkanı Kenan Tatlı da yer aldı. Teşkilat Mensuplarının Milletvekillerine ve İl Başkanına sorularıyla ilimizin ve ilçemize dair bütün çalışmaların teşkilat mensuplarına aktarıldığı görüldü.

İl Başkanı Kenan Tatlı, yerel ve genel gündemi değerlendirerek toplantılarımızın tamamen şeffaf ve doğal ortamlarda gerçekleştiğini, bu danışma meclisi toplantılarımız sayesiyle teşkilatlarımızla bir araya geldiklerini, ilçelerin sorunlarını ve gelişimleri konusunda daha hızlı ve doğru şekilde ilerleyebileceklerini belirtti.