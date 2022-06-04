Gelecek Partisi’nde Birim Başkanlık Toplantıları doludizgin

6’lı Muhalefet buluşmalarında kilit rol oynayan Ahmet Davutoğlu liderliğindeki Gelecek Partisi, bugünlerde ardı ardına il birim başkanlıklarının toplantılarına ev sahipliği yapıyor. Düzenlenen birim başkanlığı toplantıları bugün olduğu gibi bir bölümü birlikte de icra edilebiliyor.

Gelecek Partisi İletişim Başkanı Mustafa Mente ile Seçim ve Hukuk İşleri Başkanı Ayhan Sefer Üstün riyasetinde illerin iletişim başkanları ve seçim ve hukuki işler birim başkanları Gelecek Partisi genel merkez toplantı salonunda oturumun ilk ayağını birlikte gerçekleştirdiler. Toplantıya bu iki Genel Başkan Yardımcısının yanı sıra Siyasi İşler Başkanı Nedim Yamalı ve Parti Sözcüsü Serkan Özcan da katılarak başta ekonomi olmak üzere 6’lı masa toplantıları ve diğer güncel gelişmeler hakkında katılımcılara önemli bilgiler verdiler.

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu’nun görüntülü tele konferans sistemiyle katılarak yaptığı konuşmada ‘’bu son yaz’’ vurgusu dikkat çekti. Davutoğlu birim başkanlarına ‘’seçim seferberliği’’ çağrısını yineledi ve gerek erken gerekse zamanında yapılabilecek seçimler için önümüzdeki yaz mevsiminin son derece dolu geçirilmesi yönünde tavsiye ve talimatta bulundu.

Toplantının öğleden önceki ilk bölümünün tamamlanması ardından birim başkanları öğleden sonra ayrı salonlara geçti.. İletişim Başkanı Mustafa Mente Gelecek Partisinin ve Genel Başkan Ahmet Davutoğlu’nun sosyal medya performansları hakkında karşılaştırmalı bilgiler vermesi ardından bu konuda yapılması gereken atılımlarla ilgili bir sunum yaptı. İl İletişim Başkanlarının tek tek söz alması ardından toplantı sona erdi.

Seçim ve Hukuk İşleri il başkanlarının toplantısında ise Ayhan Sefer Üstün sandık müşahitliği ve üyelik çalışmalarının önemi konusunda katılımcılara bir tebliğ sundu. İller bazında tek tek seçim hazırlıklarının da ele alındığı toplantıda hedefler yeniden gözden geçirildi. Katılımcıların söz alması ardından son eren toplantılarda heyecanın üst derecede olduğu gözlerden kaçmadı.