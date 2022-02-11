Gelecek Partisi'nden elektriğe gelen zamlara protesto!

Elektrik zamlarına gelen zamlar Türkiye genelinde tansiylonu yükseltti. Vatandaşlara, esnaflara geçmiş faturalarının iki katından fazla zam gelmesi ülke genelinde protestolara neden oldu. Vatandaşlar tepkisini gösterirken, siyasete gündeminde de elektrik zamları tansiyonu en üstlere taşıdı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Elektrik Faturası ödemayacağım" açıklamasıyla yeni bir tartışma başlattı. Gelecek Partisi İstanbul İl teşkilatı da zamların geri alınmasına için Cengiz Kalyon Grubu’nun işlettiği CK Boğaziçi Elektrik binası önünde protesto gösterisi düzenledi. Yapılan açıklamada "Artık Ak Parti iktidarı Türkiye’yi taşıyamıyor, Türkiye de Ak Parti iktidarını taşıyamıyor" denildi.

Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı İsa Mesih Şahin, ellerinde ‘zamlar geri alınsın’ dövizleri bulunan kalabalık bir grupla Çağlayan’daki CK Elektrik önünde toplandı. Şahin yaptığı açıklamada; iktidarın süreci yönetemediğini, vatandaşın fahiş zamlarla perişan olduğunu, zamların geri alınması gerektiğini vurgulayarak “Artık Ak Parti iktidarı Türkiye'yi taşıyamıyor, Türkiye de Ak Parti iktidarını taşıyamıyor” dedi.

DEVLETİ VATANDAŞIN TARAFINDA GÖREMEDİK

Vatandaş “nerede bu devlet” diye soruyor diyen Şahin; Maalesef biz o devleti Isparta da göremedik. Biz o devleti son zamanlarda vatandaşın tarafında hiç göremedik. Evet vatandaşın tarafında göremedik ama sürekli vatandaşın sırtından para kazanan beşli çetenin tarafında gördük. Vatandaş kan ağlarken, vatandaş ay sonunu getiremezken, vatandaşın kanını emen rant devşiren beşli çetenin tarafında olanlara yazıklar olsun.” açıklamasında bulundu.

Basın açıklamasının ardından partililer zamlar geri alınsın” diye sloganlar atarak zamları protesto etti. Protestoya trafikte bulunan vatandaşlar da korna ve alkışlarla destek verdi.