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Gelecek Partisi'na Anavatan Partisi'ndan transfer

Gelecek Partisi büyümeye devam ediyor. Anavatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ali Burak Topaloğlu’na Gelecek Partisi rozeti takıldı. Rozeti Gelecek Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu tarafından takılan Topaloğlu, Gelecek Partisi’nde bulunmaktan onur duyduğunu ifade etti.

POLİTİKA 25.04.2022, 11:59 25.04.2022, 12:06 Murat Aydın
Gelecek Partisi'na Anavatan Partisi'ndan transfer

Kuruluşu 2 yılı henüz geçen Gelecek Partisi günden güne büyümeye ve kök salmaya devam ediyor. Anadolu’dan, Büyükşehirlere katılımların yaşandığı Gelecek Partisi’nde bugün, Anavatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ali Burak Topaloğlu’na Gelecek Partisi rozeti takıldı.

Anavatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ali Burak Topaloğlu Gelecek Partisi’ne katıldı. Rozeti Gelecek Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu tarafından takılan Topaloğlu, Gelecek Partisi’nde bulunmaktan onur duyduğunu ifade etti.

Gelecek Partisi Genel Merkezi’nde Ankara il/ilçe Başkanları, Gençlik ve Kadın Kollarının geniş katılımlı gerçekleşen rozet takma töreninde ilk konuşmayı Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Doç. Dr. Selçuk Özdağ yaptı. Ahmet Davutoğlu’nun Ak Parti’de yaşadığı parti içi darbe sürecini anlatarak, “Bizler Anadolu coğrafyasına çıktık ve sesleniyoruz: Türkiye bu ayıplı idareyi, bu kötü yönetimi hak etmiyor! Zengin ülkenin fakir bekçileri yapmak istiyorlar bizi ama biz istemiyoruz. Gelecek Partisi olarak yapıcı, ihya edici siyaset anlayışı içerisinde, stratejik hamlelerle iktidara doğru yürüyoruz. Allah nasip ederse Türkiye’de bir hükümet değişikliği yapacağız” ifadelerini kullandı.

Bir sonraki konuşmayı ise Gelecek Partisi rozetini takan Ali Burak Topaloğlu gerçekleştirdi. Sözlerine Gelecek Partisi’nde bulunmaktan gurur duyduğunu belirterek başlayan Topaloğlu şunları kaydetti: “Öncelikle burada bulunmaktan son derece gururluyum, mutluyum. Bu süreçte emeği geçen herkese huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Gelecek Partisi ülkemizin son yıllarda içinde bulunduğu buhrandan ve dolayısıyla her şeyi daha fazla kötüleştiren iktidardan milletimizi kurtaracak, milletimizin beklentilerine cevap verecek, rafa kaldırılmış olan hukuk düzenini yeniden demokrasi ile taçlandıracak, büyük umutlar beslenen bir partidir. Tek adam rejiminin, nepotizmin, çetelerin ve illegal örgütlerin ülkemizi kılcal damarlarına kadar esir aldığı bir dönemde, bu cesur çıkış demokrasi tarihimize şimdiden adını altın harflerle kazınmıştır.

Ülkemizin çözemeyeceğimiz hiçbir sorunu yoktur. Bugün yaşadığımız hayat pahalılığının, temel hak ve insan özgürlüğüne yönelik ihlallerin, hukuk dışılığın sıradanlaşmasının, dış politikada sürekli yapılan zikzakların en temel nedeni yönetim sorunudur. Adı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olan ve meclisin bazı yetkilerini de alan ama denge denetim mekanizması olmadığı için sadece bir kişinin iki dudağının arasından çıkacak sözün kanun olarak kabul edildiği, hiçbir kurumun ya da şahsın itiraz edemediği bu düzenin değişmesi, yani güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçilmesi ülkemiz demokrasisi adına elzemdir. Kamu düzeni ve hukukun üstünlüğünü hayatın her alanında hâkim kıldığımız zaman, bununla beraber adaletli bir yönetim anlayışı ile kendiliğinden sağlanacak olan güven, huzur ve refah ortamı yıllardır kronikleşen sorunlarımızın arka arkaya çözümünü beraberinde getirecektir.

Bugünlerde gerek sokakta gerekse sosyal medyada kendilerine söz verilen gençlerimizin çok büyük bir kısmının yurtdışında yaşamak istemesi, aldığı eğitimlerin kendilerine bir gelecek sağlamasına dair yitirdikleri inanç, tahammülsüz bir iktidarın varlığı, nitelikli insanlarımızın yurtdışına göç etmesine sebep olmaktadır ve bu durum geleceğimiz adına büyük bir endişe uyandırmaktadır. Bu gençlerin yeniden ülkeye aidiyetini sağlamak, onlara siyasette aktif görevler vermek ve onları bütün sorunların çözüleceğine ikna etmek en önemli görevlerimiz arasında yer almalıdır.

Gelecek bizim, Gelecek Türkiye’mizin! En kalbi duygular ile sizleri selamlıyor, saygılar sunuyorum.”

‘BU YOLCULUK DEMOKRASİ YOLCULUĞU’

Son olarak kürsüye gelerek konuşmasını yapan Gelecek Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu ise Ali Burak Topaloğlu’nu Gelecek Çınarı’nda görmekten, genç ve kitapsever bir siyasetçi ile yol yürüyecek olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Genel Başkan Davutoğlu, “Biz bir yolculuğa çıktık. Bu yolculuk demokrasi yolculuğu, bu yolculuk İnsan Hakları yolculuğu, hukukun üstünlüğü, insan onurunun yüceltilmesi yolculuğu bu yolculuk. Bu, kalkınma ve eğitimi zirveye taşıma hamlesi. 2 yıl içinde büyük işler başardık. Şimdi ise yeni katılımlarla daha da büyüyoruz. Stratejik hamleler yapmaya devam edeceğiz. Bizler kapısı genç yaşlı, kadın, erkek herkese açık özgürlükçü demokratlarız. Türkiye’deki bu kötü gidişattan memnun olmayan herkesi partimize davet ediyoruz. Gelecek Partisi ‘geleceği’ inşa edecek” şeklinde ifade etti.

ALİ BURAK TOPALOĞLU KİMDİR?

İşte Gelecek Partisi’nin son transferi Ali Burak Topaloğlu’nun kısa özgeçmişi:

1985 yılı Kilis doğumlu olan Ali Burak Topaloğlu liseyi 2000-2004 yılları arasında Özel Bilim Fen Lisesi’nde bitirmiş, ODTÜ ve New York State Üniversitesi Uluslararası Ortak Programı İşletme Bölümü’nden mezun olmuş, kamuoyunda çok ses getiren “Cezaevleri Okuyor” projesinin koordinatörlüğünü yapmıştır.

Kitap, e-kitap, gıda ve elektronik ticaret sektörlerinde faaliyet gösteren aile şirketlerinde yöneticilik yapan Topaloğlu, Ekim 2020 yılından beri Anavatan Partisi Ekonomik İşler ve Ar-Ge’den sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütmüştür. İleri düzeyde İngilizce bilen Topaloğlu evlidir.

#gelecekpartisi #AhmetDavutoğlu #anavatan #Ali Burak Topaloğlu
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