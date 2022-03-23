Gelecek Partisi lideri Davutoğlu 3 Gün Adana’da

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu bir dizi program kapsamında 3 gün sürecek Adana ziyaretinde, bir çok toplum kesimiyle bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunacak.

Davutoğlu'nun 28 Mart'ta başlayacak ziyareti için çalışmalarını tüm hızı ile sürdüren Gelecek Partisi Adana İl Başkanlığı, Seyhan’dan Ceyhan'a, Çukurova'dan Yüreğir'e, Sarıçam'dan İmamoğlu'na 'Gelecek Rüzgârı' estirmek için hazırlıklarına devam ediyor.

28 Mart Pazartesi günü başlayacak ve 3 gün sürecek Davutoğlu ziyareti öncesi Adana İl Başkanlığı tarafından yaptırılan afişler şehrin bilbordlarında yerini alırken, 6 ilçede kapsamlı ziyaret programları oluşturuldu. Gelecek Partisi lideri Davutoğlu ilçe ziyaretleri yanında; kadınlar, gençler, çiftçiler, kanaat önderleri, odalar, sendika temsilcileri, basın mensupları gibi toplumun tüm dinamikleri ile bir araya gelecek.

Genel Başkan Davutoğlu'nun ziyaretine ilişkin bir açıklama yapan Gelecek Partisi Adana İl Başkanı Ebubekir Yıldırım; "Seçilmiş son Başbakanımız, Genel Başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu'nu 3 gün Adana'mızda misafir edecek olmanın gururunu ve heyecanını yaşıyoruz" dedi.

Saha çalışmalarını büyük bir motivasyon ve özveri ile sürdürdüklerini belirten Yıldırım, "Öncü şehir Adana'da Gelecek Partisi ve Genel Başkanımız ile yeni bir siyasi anlayışı inşa ediyor, yeni bir yolu beraber yürüyoruz. Bu yeni siyasetin dili yıkıcı değil yapıcı, anlayışı ise dışlayıcı değil kapsayıcıdır. Genel Başkanımız şehrimizde 3 gün boyunca toplumun tüm kesimleri ile bir araya gelecek, sorunlarla birlikte o sorunların çözümlerini ortaya koyarak toplumumuzun her bir ferdine dokunacak, bizler ise bilge liderimizi ağırlamaktan onur duyacağız" şeklinde konuştu.